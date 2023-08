Assunta Jiménez-Ontiveros (Chanel): "En la moda se puede perder el sentido de la realidad; yo soy atípica"

Assunta Jiménez-Ontiveros es la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Chanel para España y Portugal desde junio de 2002. Cruz Sánchez de Lara la describe como "una gran mujer; muy interesante, muy buena y muy divertida". Alguien que sabe "mucho de moda y de estética, de glamour y de buen gusto, pero también de marketing y de medios de comunicación".

Una carrera profesional que la ha llevado por grupos tan relevantes en medios femeninos como Condé Nast y Hearst. Y es, justo recordando esta etapa, cuando Charo Izquierdo menciona, entre risas a las que pronto se suman la invitada y Cruz Sánchez de Lara, una de sus mejores anécdotas juntas. Una historia muy divertida (que pueden escuchar en el pódcast de esta semana) de una vez —hace ya unos cuantos años— que Karl Lagerfeld, siendo diseñador estrella de Chanel, visitó Madrid con motivo de una exposición dedicada a él.

Un mundo de egos y de impostura, en el que Assunta Jiménez-Ontiveros asegura ser alguien "atípico". La directora de Comunicación y Relaciones Públicas cuenta cómo le tuvo que explicar a una vez a una joven becaria lo que significaba representar a Chanel.

Formar parte de la icónica marca francesa es "algo más que llevar un bolso y una chaqueta de Chanel, es decir, la imagen. Por respeto, tienes que ir vestido 'a la función' y representar a la marca. Pero es mucho más importante para mí, hablando de la impostura, ser natural. Es un trabajo, estás comunicando una marca con una serie de valores y, por supuesto, con una creatividad", explica la invitada.

De hecho, para Jiménez-Ontiveros "la verdadera elegancia es sonreír, hacer la vida fácil, transmitir. Siempre que alguien me contacta, digo: ¿qué puedo hacer por ti? Estoy a tu servicio, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar?", asegura.

Un mundo, el de la moda y el lujo, en el "hay que tomar mucho champán para llevar las lentejas a casa", como decía una amiga de Assunta Jiménez-Ontiveros con la que trabajaba en el mundo de la comunicación.

Una vida que son muchas

"Yo tenía el amor de mi vida, llevaba con él desde los 17 años y se murió de un infarto muy joven cuando menos lo esperábamos. Se me rompió la vida", así comienza a relatar Assunta Jiménez-Ontiveros el momento más duro de su vida, "tenía el concepto de que si hacías todo bien, correctamente y siendo responsable no te podía pasar nada malo. Mentira. La vida te sorprende cada día", concluye.

Una historia de superación que la ha llevado a ser la mujer que es hoy, una "sin miedo a lo que venga porque cuando tienes una situación de esas que te rompe, te creces y sales adelante, ya estás preparada para cualquier cosa".

Cuando mira atrás se da cuenta de que "tienes varias vidas en la misma vida", las tres amigas coinciden en esto."Dicen sólo hay una vida, es mentira, hay muchas vidas, pero están en esta", apunta Charo izquierdo.

Una vida que son muchas y que te pone "casi diariamente en momentos muy críticos y hay que salir adelante, hay que aprender y seguir adelante", afirma Assunta Jiménez-Ontiveros que es ejemplo de sus palabras y que tiró de la vida hacia delante y vivió la que reconoce que ha sido su mayor aventura vital: "Me quedé embarazada con 47 y lo tuve con 48 años", explica.

Haciendo referencia al que fue su primer marido, cuenta en 'Arréglate que nos vamos' que "no había podido tener hijos y con 44 empecé los trámites de adopción. Como es un proceso largo, dije 'voy a intentarlo'. Tenía tan claro que quería ser madre… y me quedé a la primera a través de fecundación in vitro".

Un capítulo que parece ser muchos capítulos, como la vida de sus tres protagonistas, en el que se habla de superación, de amor, de liderazgo, de amistad, de lujo, de apariencias, champán y ostras. Y, una vez más, como ocurre con todas las mujeres que pasan por este pódcast, se habla de pasión y de entusiasmo porque, como dice la maravillosa Assunta Jiménez-Ontiveros, "el entusiasmo es el combustible de la vida, si no te entusiasmas, ¿qué haces?".

