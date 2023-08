Qué escucha Alexia Putellas antes de los partidos: esta es su playlist

Este domingo 20 de agosto, España jugará la primera final del Mundial de Fútbol femenino de su historia contra Inglaterra. Aunque cada deportista tiene su propio método de motivación antes de una competición, la música es quizás una de las más importantes. Y es que la música ha estado muy presente dentro de los vestuarios de los equipos de fútbol en los últimos años.

La canción 'Viva la Vida', de Coldplay, fue el himno del histórico Barça del ‘sextete’ en 2009. Pep Guardiola, por aquel momento entrenador del equipo, reproducía antes de cada partido su canción favorita para motivar a sus pupilos, algo que se convirtió en talismán. “Nos ha dado suerte”, reconocía Xavi Hernández, uno de los capitanes de ese equipo.

Pero no ha sido el único ejemplo. Sergio Ramos fue el DJ de la selección que alcanzó la máxima gloria en el mundial de Sudáfrica. “En mi época de futbolista, casi una hora antes del partido ya no podíamos ni hablar. En cambio, me acuerdo que en el vestuario, antes de los partidos, Ramos y compañía ponían una música ratonera que no había Dios... El fútbol no puede quedarse en el siglo pasado”, reconoció un tiempo después Vicente del Bosque, entrenador de aquella histórica selección.

En el caso del vestuario del Barça femenino, Alexia Putellas es la encargada de escoger los himnos que sonarán antes del partido. "En el equipo nos apasiona la música y estoy orgullosa de ser la primera jugadora del Barça Femenino que elabora la lista de reproducción del día del partido”, señaló la dos veces ganadora del Balón de Oro y del Premio The Best FIFA (2021 y 2022).

“Espero que los seguidores disfruten de la música y sientan lo que es estar entre las jugadoras mientras nos preparamos para un partido", explicó Putellas en la presentación de la lista de Spotify, actual patrocinador principal del Fútbol Club Barcelona, en el pasado mes de enero.

De esta lista de 55 canciones, en magasIN estamos seguras de que alguna de ellas sonará en el vestuario antes de que las jugadoras salten al césped del Accor Stadium de Sídney (Australia) para disputar el partido más importante de sus vidas. Y esperemos que les dé la suerte necesaria para conseguir su primera estrella.

La lista de Alexia

Entre el más de medio centenar de canciones que componen la lista, los géneros más destacados son la música urbana latina y el pop. Bad Bunny, Rosalía, Bizarrap, J Balvin, Becky G, Karol G, Rauw Alejandro, Daddy Yankee… Prácticamente no se deja a ninguno de los artistas latinos más escuchados del mundo.

La mayoría de las elecciones de Alexia, una de las mujeres líderes del ranking 'Top 100' —la lista de referencia de liderazgo femenino de nuestro país—, son hits que no han parado de sonar en la radio como 'Titi me preguntó' (de Bad Bunny), 'Despechá' (de Rosalía) o 'MAMIII' (de Becky G y Karol G). Y que seguro animarán a La Roja antes del partido.

Aunque la música en español no es la única que compone la 'playlist'. Otra de las artistas que parece gustar mucho a la capitana del Barça es Beyoncé. La diva estadounidense aparece hasta en tres ocasiones en la lista.

Cómo no, no podía faltar un clásico como es 'Crazy in Love', que canta junto a Jay-Z (su actual marido) y que fue el primer sencillo de su disco debut en solitario en 2001 tras salir del exitoso trío Destiny’s Child. Además de esta, aparecen otros dos sencillos de su último álbum RENAISSANCE: CUFF IT y BREAK MY SOUL.

