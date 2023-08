La ‘Top 100’ Alexia Putellas jugará su primera final de un Mundial femenino de fútbol

Ayer, 15 de agosto, el equipo de la Selección Española Femenina de Fútbol levantó a todo un país, llegando por primera vez en su historia a la final de una competición Internacional tras su victoria frente a Suecia 2-1.

Un partido que protagonizaron las mujeres que hoy están haciendo historia y que no pararán hasta ver sus nombres en lo más alto de la cima. Porque esto no es solo un triunfo deportivo, sino también un triunfo de visibilidad e igualdad.

Putellas es una de las protagonistas en la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', un ranking que reconoce la labor de miles de mujeres en diferentes sectores y que da voz al liderazgo femenino.

No sería la primera vez que Alexia hiciera historia, la 'Top 100' es considerada como la mejor jugadora de fútbol en todo el mundo y así lo corroboran los títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Cinco campeonatos de liga, seis copas de la Reina, una Liga de Campeones Femenina de la UEFA, galardonada dos veces con el Premio The Best a la Mejor Jugadora de la FIFA, premio a la Mejor Jugadora en Europa de la UEFA y la primera mujer española en recoger el balón de oro femenino dos años consecutivos.

El premio del balón de oro masculino se lleva entregando ininterrumpidamente desde 1956, no fue hasta 2018 que se otorgó este premio a una mujer. 62 años de silencio para el fútbol femenino.

A pesar de la grave lesión por la que estuvo 10 meses de baja y de la cual sigue recuperándose, la blaugrana está luchando por conseguir el título que merecen y está rascando todos los minutos que pueda dentro de la cancha para demostrar todo lo que vale.

Alexia es protagonista de este ranking por ser el espejo en el que todas las mujeres que quieren dedicarse a esto se miran. Todas las niñas a las que le han dicho que el fútbol es un deporte para chicos han visto en Alexia lo que quieren ver en ellas y han visto que eso que les gusta es posible.

La jugadora no solo es un referente para las personas que no la conocen, sino también para aquellas que sí lo hacen. Es un pilar fundamental para todas sus compañeras de profesión, que anima, celebra y consuela a todas las personas que le acompañan en el camino.

El fútbol es un deporte en equipo, es muy difícil brillar si no tienes la luz cerca de todas tus compañeras. Esta final no hubiese sido posible si todas estas mujeres no se hubiesen apoyado hasta en los malos momentos, como la derrota ante Japón, de que tuvieron que salir más fuertes que nunca.

@Alexiaputellas en Instagram.

La sustitución de Alexia por Salma Paralluelo en el minuto 57 hizo saltar la alarma en las redes sociales en cuanto al comportamiento de Putellas, pero eso no le impidió apoyar a sus compañeras y demostrar por qué hoy sigue en el ranking que la premia como una de las mayores mujeres referentes en España.

Una clasificación que lucha por ello, por visibilizar la labor y los éxitos de diferentes mujeres que han estado en la sombra durante muchos años y que, poco a poco, la sociedad en la que viven se va convirtiendo en el lugar por el que han trabajado.

La final del Mundial femenino se disputará el próximo domingo 20 de agosto de 2023 a las 12:00 horas frente a Inglaterra, un resultado que se ha obtenido hace a penas unos instantes, ya que el equipo ha vencido a Australia 1-3. Una final que tendrá paraje en Sídney, Australia y donde España intentará proclamarse ganadora del Mundial.

