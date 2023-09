Fabiola Martínez: "Bailar con alguien puliendo hebilla no lleva implícita sexualidad alguna"

En Arréglate que nos vamos, Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo nos descubren a una mujer fabulosa cada semana. En esta ocasión, la invitada es Fabiola Martínez, entre otras muchas cosas, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, momento televisivo en Antena3 que comparte con Cruz Sánchez de Lara. La editora de MagasIN y Enclave ODS en EL ESPAÑOL, que conduce este pódcast ‘Arréglate que nos vamos’, junto con la periodista Charo Izquierdo, asegura que Fabiola Martínez “es el prototipo de la belleza venezolana. Su mirada traspasa y su piel es tan limpia y tan tersa como su cerebro y su corazón”.

Y añade: “Espero que esta entrevista les permita conocer un poco mejor a la maravillosa compañera que he descubierto este año, y que ya he sumado a mi lista de amigas”.

Como si de una charla entre amigas se tratara, las tres van desgranando ante los micrófonos aspectos básicos de la vida. “Yo tengo mi discurso interno y creo que esa es una de las claves muchas veces de las personas que perseguimos sueños y al final, los conseguimos”, asegura Fabiola Martínez.

Y continúa: “Me considero una luchadora nata, siempre mirando hacia adelante, siempre buscando la oportunidad, siempre sacando el mayor potencial de lo que la vida te pone enfrente, que muchas veces no es bueno, pero todo tiene su parte buena también. Empiezas a generar esa fuerza de buscar lo bueno para aprovecharlo y lo haces un hábito”.

Septiembre es el mes que marca el inicio del curso escolar. Cruz pregunta a nuestra invitada sobre este comienzo.

¿Cómo va a cambiar Fabiola este curso escolar tu vida y cómo has luchado para conseguirlo?

“Este curso va a ser muy importante para mí. Quique, mi hijo, que ha trabajado mucho, pero hasta ahora, no había sido escolarizado oficialmente y ahora va al colegio por primera vez, aunque ha estado en diversos centros. Me enfrento a una etapa que desconozco y no sé cómo van a ir pasando las cosas. Comienza una etapa de adolescencia y éste es el momento para que ocupe su sitio en el sistema”, asegura Fabiola Martínez

"Si hay una generosidad inmensa, esa es la que va unida a la maternidad”, afirma Charo Izquierdo y añade: “Fabiola te he escuchado definirte como una buena madre. ¿Hay algún truco, algo que hayas descubierto a lo largo de estos años que te haya hecho ser una buena madre?”.

“He crecido con una educación en la que te decían: ‘Porque lo digo yo, por que sí, porque soy tu madre’. Pero una de las cosas que intento es aprender de nuestros hijos. Procuro siempre seguir la evolución de mis hijos y escucharlos. En el caso de Quique es más difícil, pero me pongo en su lugar e intento verlo desde su perspectiva y aprender. ¿Buena madre? La que está dispuesta a crecer con sus hijos no sólo a criarlos y educarlos”, concluye.

La conversación entre amigas discurre por mil derroteros desde la infancia de Fabiola en Venezuela hasta la situación de la mujer en la actualidad, incluso de langostas y protocolos en la mesa, de arepas, de bailes, de sexo y por supuesto, acerca de la Fundación Bertín Osborne que Fabiola Martínez conduce.

La fundación lanza ahora una nueva iniciativa, Dona2, para conseguir recaudación económica y destinarla a las familias que lo requieren y a los nuevos proyectos de la organización.

