Carmen Navarro: "A mis 81 años sigo luchando por mantenerme bien todo el tiempo que viva"

En este primer episodio de agosto de 'Arréglate que nos vamos' de magasIN en EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo nos descubren a Carmen Navarro, referente y pionera en belleza y bienestar en España.

Treinta minutos con una de las mayores expertas en estética de nuestro país, una charla en la que la invitada comparte una preciosa historia de amor por su trabajo y de esfuerzo sin igual. Un proyecto que comienza en un época en la que, como explica Navarro, en ciertas familias "las mujeres no trabajaban".

"La bomba Navarro", como la llama Cruz Sánchez de Lara con cariño por lo bien que funcionan las noticias que ha dado a magasIN, es una mujer fuera de lo normal. Apasionada de la filosofía oriental, comenzó sus viajes a oriente cuando casi nadie lo hacía, hace más de 40 años. "Me debían de tomar un poco por 'esta señora no está muy bien'. Fíjate, nos íbamos a veranear a Katmandú" cuenta.

Unos 'vacaciones' en los que "estábamos con todos los lamas, nos hacían unas cosas preciosas", recuerda. "Disfruté y aprendí muchísimo de ellos, su filosofía del karma, es muy importante; la tenemos aquí en España llamándola de otra manera: lo que hagas mal te va a volver y lo que hagas bien, también".

El éxito

Con siete centros en España, en Madrid, Sevilla y Valencia, Charo Izquierdo pregunta a su amiga cuáles cree que son sus méritos para tener una clientela tan maravillosa y tan fiel. A diferencia de todos los que descubrimos su historia, Carmen Navarro no ve ninguno, simplemente cree que es el resultado de algo muy básico: "me encanta lo que hago, soy feliz haciéndolo", responde.

"Siempre me pongo en el lugar de la clienta, lo que me gusta a mí, que creo que le gustará a los demás. Es decir, darle a cada una lo que esa persona necesita, llegar a descubrir qué es lo que le hace falta, conseguir que la clienta disfrute de ese espacio que le damos, que esté con ella misma. Hay veces que tenemos tantas cosas en la cabeza que no somos capaces de estar en el aquí y en el ahora. Es el mindfulness", explica sobre su manera de hacer las cosas.

Aplica sus aprendizajes para ser capaz de "poder estar con la clienta, porque no sólo es lo que vemos físicamente, sino también son sus emociones. ¿Cómo está esa clienta? Eso influye en todo porque si no estás bien por dentro no vas a estar bien por fuera".

Charo Izquierdo, que conoce a la perfección a Carmen Navarro, apunta que, además de tener éxito en la estética, estamos ante "un referente en el mundo de la mujer, una líder". Una afirmación que la invitada recoge con humildad, "lo único que he hecho ha sido trabajar, haciendo las cosas lo mejor que he podido", asegura.

Y, matiza: "Eso sí, yo siempre quiero lo mejor para mis clientes. Entonces me paso todo el día buscando, estudiando, viendo... Esto es como los médicos, si quieren estar al día, tienen que estar preparándose y estudiando porque la parte emocional tiene mucho que ver", concluye.

Tras escuchar hablar a Carmen Navarro, Cruz Sánchez de Lara asegura que la clave de tu de su liderazgo es "la de veces que dices me gusta, me gusta, me gusta. La pasión, el entusiasmo... y esa es la clave para poder seguir, el entusiasmo que es el motor de la vida", reflexiona.

