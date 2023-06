Lorena Maldonado, la cara dulce de la periodista ácida con corazón chicloso

'Arréglate que nos vamos' es el podcast de magasIN en EL ESPAÑOL donde cada semana Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo mantienen una charla íntima, inspiradora, divertida y salpicada de risas y emociones con una mujer de rompe y rasga. Como esos magníficos ratos entre amigas que tanto nos gustan y necesitamos.

[Lo primero, la bondad; lo segundo, el talento]

La invitada esta semana es "una de las periodistas con más carisma de EL ESPAÑOL, que con sus entrevistas y sus artículos desata pasiones", asegura Sánchez de Lara, y "con ese toque deslenguado que hace que su talento se desparrame y te toque el alma", añade.

El segundo episodio de 'Arréglate que nos vamos' en el que, "vamos a hablar de esas veces que seguir tu instinto y ser tú misma te convierte en protagonista, aunque no quieras" como asegura Charo Izquierdo.

Cruz Sánchez de Lara presenta a Lorena Maldonado como "una niña de Málaga que quería escribir y no sabía cómo. Estudió Derecho y Periodismo, empezó a coquetear con el mundo de las letras trabajando en gestión cultural en el Instituto Cervantes. Hizo el máster de Periodismo de El Mundo y, al salir, empezó a trabajar en EL ESPAÑOL, su casa hasta hoy".

En este periódico ha pasado por diferentes secciónes, cuenta la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, empezó "en Cultura como redactora y jefa, después en magasIN, y más tarde como entrevistadora en Porfolio y columnista. Suele escribir sobre cultura, feminismo y política. Pero, sobre todo, escribe canalla, descarnado y desnudo. Desnuda y se desnuda, a veces mongil y virginal, otras, exhibicionista e impúdica".

Lorena Maldonado bromea diciendo que a su madre le gustaría que "fuera más monjil de vez en cuando" porque aunque sus ojos verdes y su voz dulce puedan convencer de hacer bajar la guardia, la andaluza es una experta en conseguir 'camelarse' a sus entrevistados, para que le cuenten todo aquello que quiere saber.

Una psicología social aprendida tras la barra del bar de Málaga, en el que se crió, y dónde entendió que "en la barra de un bar hay cierta vocación de servicio que hace que la gente se encuentre bien a tu lado".

[Lo que el feminismo debe a Pardo Bazán: inventó el "mujericidio" y reivindicó el sexo y el tabaco]

Algo que ha sabido aprovechar para sus entrevistas porque "tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando queremos que alguien se abra con generosidad. Eso lo aprendí de mi abuela, que hace un poco como tú —refiréndose a Cruz Sánchez de Lara—, que es darle a cada uno lo suyo, que también es una inteligencia emocional que no se tiene tanto y se debería tener más", dice la periodista.

"Una buscadora compulsiva de intimidad", como la define Charo Izquierdo, que tiene claro que "si no tenemos un titular no tenemos nada". Por eso, Lorena Maldonado se entrega, tanto en sus entrevistas como en sus columnas, y asegura que "me gusta que nos arriesguemos todos".

La malagueña no deja a nadie solo en el barro. No concibe involucrarse en una conversación de otra manera si no es de verdad. Una cualidad que ella define como "no hacer trampas" porque si algo tiene claro es que "no quiero exponer a nadie, sino a mí misma", confiesa.

'Periodismo cuerpo a cuerpo' llama Cruz Sánchez de Lara al que practica Maldonado. Ese en el que se busca siempre "la fusión de los sentimientos más contradictorios, el amor y el desamor o el odio, la lascivia y la castidad, el hambre y la gula, las caricias y las distancias, los besos y los desplantes".

Media hora de conversación entre tres mujeres intensas (como ellas se describen) en la que, como no podía ser de otra manera, se habla de sentimientos, de 'tormentas rojas', de autoestima, de amor y sexo, de instinto... pero también de vulnerabilidad porque, como siempre insiste Sánchez de Lara, "las mujeres fuertes lo tienen complicado para que los demás crean en la tiranía de sus debilidades".

Escucha Arréglate que nos vamos en tu plataforma favorita: Spotify | Ivoox | Apple | Google | Spreaker | Amazon

