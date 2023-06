Carmen Lomana: “Una vez me dieron opio y fue tan maravilloso que dije ‘nunca más’”

En este primer episodio del verano de 'Arréglate que nos vamos', Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo charlan con Carmen Lomana, una de las mujeres españolas más conocidas y populares, y también de las más queridas. "Una acróbata, una gimnasta que no para de dar volteretas en su vida y siempre cae de pie", asegura la videpresidenta de EL ESPAÑOL.

Amigas desde hace años, Charo Izquierdo la define como "una mujer fascinante a la que no se conoce nada bien y a la que se ha juzgado muchas, muchas veces". Una amistad que las ha llevado a vivir inumerables momentos juntas como el de crear "uno de los primeros videoblogs de España" y que funcionó "como una moto".

Charlar con Carmen Lomana siempre resulta apasionante porque, como resume Sánchez de Lara, "es una mujer que ha vivido muchas vidas y multitud de transformaciones". A este respecto, la empresaria deja claro que no puede decir que haya sido desgraciada porque "no sería una persona agradecida a la vida", pero sí ha tenido momentos de mucho sufrimiento.

Recuerda con especial emoción en este episodio la repentina muerte de su marido en un accidente de coche o un aborto tras el que quedó sin la posibilidad de tener hijos para siempre.

Valiente y decidida

En su vida, Carmen Lomana comparte con Charo y Cruz que "siempre estuve en contra de todo lo que me decían, he ido a contracorriente", recuerda. Algo que no le ha traído pocos problemas, tal y como cuenta en esta charla entre amigas de 'Arréglate que nos vamos'. Sobre todo con su padre que no entendía que su hija quisiera irse sola a Londres, ni que fuese trabajar (cuando no tenía ninguna necesidad).

En ese viaje fue en el que tivo lugar uno de esos momentos revolucionarios y que mercaría su vida para siempre. Lomana conoce al gran amor de su vida, su marido Guillermo. "No me atrevía a decir nada a mi familia. Mi marido era un chileno que se había marchado a Londres por el golpe militar de Pinochet porque él había estado muy involucrado con la izquierda, e incluso había trabajado para Allende".

Pero no hay nada que no pueda el amor, la invitada de esta semana todavía recuerda cómo ella, "que era todo lo contrario a eso", de repente conoce al que sería su marido y se enamora como una loca. Una apasionante historia de amor en la que no faltan investigadores privados y una boda tan sólo seis meses después de conocerse.

Esa jóven Carmen Lomana, rebelde y atrevida, vuelve a aparecer cuando todavía se ríe al recordar que "en mi casa se enteraron de que me casaba cuando recibieron la invitación de boda".

Una mujer de moda

Gran coleccionista de alta costura, Carmen Lomana se confiesa enamorada de París. Encuentra en la ciudad de la luz una sensibilidad y un buen gusto que no existe en niguna otra y reconoce que es "muy afrancesada". De hecho, le fascina la capacidad de los franceses para "valorar a una mujer que va bien vestida, que huele bien". Francia siempre es un acierto "de sur a norte, de norte a sur, este y oeste. Me encanta", asegura.

Como no podía ser de otra manera, es una habitual de los veranos de Saint Tropez, un lugar que es "referencia en su vida". La de San Sebastián no se imagina un verano sin ver atarceder en el Café Sénéquier. Entre sus recuerdos, Lomana destaca divertida y con cariño al diseñador Karl Lagerfeld que, como ella, no faltaba a su cita veraniega con el mítico café y al que una vez no pudo evitar echarle una regañina en la que le dejó claro que era "un impertinente".

Cruz Sánchez de Lara se declara fan "del armario de Lomana, siempre va ideal". Un armario que tiene de alta costura "la suficiente", asegura la empresaria, y del que se quiere ir deshaciendo. "Me quiero ir quitando lastre. Yo no quiero ir con todo eso. Yo ya lo he disfrutado, ahora que lo pueda disfrutar mucha gente", dice.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL y la popular invitada de esta semana comparten una misma idea sobre sus armarios y lo que les gustaría que sucediese el día que ya no estén. Tan generosa como ya ha demostrado que es, Lomana tiene claro que el día en que se vaya quiere que abran su casa y "que entren mis amigas a saco, que se lleven todo lo que les guste de ropa, de muebles, de lo que sea".

"En cuanto me descuido, me divierto"

Este cuarto episodio se despide con los tres hábitos fundamentales de Carmen Lomana para estar siempre estupenda. Sencillos e infalibles, están muy alineados con la actitud ante la vida que Charo Izquierdo resume en una frase que le dijo su amiga una vez y que ha repetido muchas veces: "En cuanto me descuido, me divierto".

Y es que, no hay nada mejor que compartir secretos y risas con buenas amigas y, precisamente, eso es 'Arréglate que nos vamos'.

