Los hosteleros alertan de la turismofobia: "Málaga no puede demonizar su principal industria y sustento"

La asamblea general de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional de apoyo a la industria turística, principal motor económico local, y ha alertado de la ola de turismofobia surgida en torno a los problemas de escasez de viviendas e infraestructuras.

MAHOS ha exigido a los representantes públicos durante la reunión firmeza y responsabilidad, y ha calificado de error fatal alentar la demagogia en torno a esta actividad que se ha visto gravemente manchada por la ideología política. En la asamblea, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de Málaga, los miembros de la patronal provincial han expresado su profunda preocupación ante un movimiento turismofóbico absolutamente equivocado en sus motivaciones.

Según datos de la asociación, el sector turístico aporta un 15% del PIB de Andalucía y genera, solo en la provincia de Málaga, unos ingresos de 11.000 millones de euros al año, dándole trabajo a 125.000 personas.

“Hacer un uso ideológico del problema de la vivienda y culpar al turismo es uno de los mayores errores que podemos cometer. Málaga no puede demonizar su principal industria y sustento” sostenía Javier Frutos, presidente de MAHOS, en sus declaraciones tras la asamblea.

Javier Frutos, presidente de MAHOS, dando una rueda de prensa Adrián Gámiz

Esta turismofobia, asegura Javier, ha llegado a odias de otros países. “En Alemania y Reino Unido ya se habla del rechazo a los turistas que está naciendo en la Costa del Sol”. Esto, según defiende la asociación, puede provocar un descenso notable en las llegadas de viajes vacacionales a Málaga este verano.

Utilización ideológica de la reivindicación

Los miembros de la asamblea general de MAHOS han expresado el máximo respeto por las personas que se manifiestan por el problema real de la vivienda; pero han denunciado la utilización de esta reivindicación como arma política por parte de partidos y movimientos sociales.

El encarecido precio de la vivienda dicen, también les afecta a ellos cuando no hay alojamiento para los trabajadores estacionales de la hostelería o cuando el transporte es deficitario en la provincia. “Echarle la culpa a la vivienda turística es lo sencillo, pero esto es un debate mucho más profundo que realmente no nos compete a nosotros”, manifestaba el presidente de MAHOS.

“Exigimos un análisis riguroso del problema y no uno ideológico” expresa en su comunicado la asociación de hosteleros de Málaga. Según datos de Gestrisam (Ayuntamiento de Málaga), el 95% de las viviendas turísticas están en manos de pequeños propietarios. Estos datos refuerzan la idea de que el foco del problema no es el turista, sino la propia Ley de Vivienda, la cual no ha evitado que el precio del alquiler suba en España hasta un 20% desde su entrada en vigor.

MAHOS asegura que es imprescindible un análisis sosegado, pues existen retos que hay que superar, pero no son endémicos de Málaga, sino europeos. La patronal reivindica la labor de las instituciones por un turismo de mayor calidad, más sostenible y mejor planificado y propone atraer a turistas con mayor capacidad de gasto en vez de tener como objetivo el crecimiento eterno.