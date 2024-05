Premian a la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) y al Grupo La Cueva por su acción climática

La Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) y el Grupo granadino La Cueva han sido galardonados en la I Edición de los Premios ‘Sin Huella’ de Hostelería #PorElClima como reconocimiento a su compromiso con la preservación del planeta y la descarbonización del sector hostelero.

Los Premios ‘Sin Huella’ han sido organizados por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de Comunidad #PorElClima con la colaboración estratégica de Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España. Estos galardones son un reconocimiento a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y personas que han asumido un compromiso decidido para luchar contra el cambio climático en el sector de la hostelería emprendiendo acciones para reducir su huella de carbono, impulsar el ahorro de agua, fomentar el consumo responsable y potenciar la gestión eficiente de la energía o la correcta gestión de los residuos. Asimismo, los Premios ‘Sin Huella’ buscan inspirar y motivar a otros establecimientos del sector en su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2.

En el caso de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), ha sido reconocida con uno de los galardones a nivel nacional, l Premio ‘Sin Huella’ en la categoría ‘Liderazgo’ por contribuir a que casi 300 establecimientos de hostelería se hayan comprometido con la acción climática en Málaga. Todos estos restaurantes recibieron información gracias a la labor realizada por MAHOS, que ha impulsado y promovido actuaciones entre sus asociados. Esta labor de promoción e impulso le hace merecedor del premio al “Liderazgo”.

Por su parte, el Grupo La Cueva, que cuenta con 15 establecimientos en cuatro ciudades, ha recibido el premio autonómico por su dedicación al cuidado del medio ambiente. En este sentido, la colaboración del grupo con Hostelería #PorElClima supuso la puesta en marcha de un plan de mejora integral en sostenibilidad para ampliar buenas prácticas en todos sus establecimientos. “La preocupación de nuestro grupo por la calidad de los productos nos obliga a preocuparnos por el cuidado de la tierra, del territorio y del planeta. Todo ello nos llevó, en 2022, a tomar la decisión de adherirnos a Hostelería #PorElClima", explica Ángeles Orante, CEO de la Cueva de 1900.

La gerente del grupo La Cueva recibiendo el galardón.

El jurado, formado por expertos en acción climática de ECODES, ha reconocido ejemplos de buenas prácticas y referentes tanto a nivel nacional como autonómico. En esta primera edición, se ha premiado, en el ámbito nacional, además de a la Asociación de Hosteleros de Málaga, al restaurante Bálamo, de Madrid, en la categoría de “Innovación”; La Finca de Susi Díaz (Alicante), en la de “Trayectoria”; y al Ayuntamiento de Zaragoza, en la de “Alianzas”. Además, se han concedido diecisiete premios, uno por cada comunidad autónoma, categoría a la que corresponde el premio al Grupo La Cueva.

Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES, señala que “por primera vez se dan unos premios al sector hostelero por su esfuerzo, tenacidad y creatividad para reducir la huella climática de su actividad. Estos primeros premiados son una muestra de lo que la hostelería es capaz de hacer cuando pone entre sus prioridades también el cuidado del Planeta. Y no están solos, las asociaciones hosteleras y las administraciones tienen que ser sus grandes aliados para, entre todos, evitar sobrepasar el límite de aumento de temperatura a final de siglo, que el Acuerdo de París marca en 1,5 º C. Sin el apoyo de todos, no lo conseguiremos. Los Premios "Sin Huella" quieren mostrar que es posible hacerlo”.

“Cada uno de estos establecimientos e instituciones son un claro ejemplo de compromiso con el clima. Con estos premios queremos reconocer el esfuerzo de aquellos que con su labor han demostrado liderar la lucha frente al cambio climático, la adopción de prácticas que protegen nuestro planeta y, en definitiva, la promoción de una hostelería más sostenible, que no será posible sin la colaboración de todos”, afirma Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Hostelería #PorElClima

Hostelería #PorElClima nació en 2017 como una plataforma para movilizar al sector de la hostelería y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales. Su meta principal es facilitar a los establecimientos hosteleros dar ese paso, ofreciéndoles herramientas, información y pautas de actuación para que puedan convertirse en establecimientos neutros en carbono, en línea con el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. En la actualidad, más de 10.000 establecimientos han decidido adherirse a esta iniciativa y, lo que es más importante, han implementado más de 160.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.

Un aspecto relevante de Hostelería #PorElClima, iniciativa pionera en un sector tan importante para la economía española, es que se ha conseguido fijar una foto general de la huella de carbono de los bares y restaurantes, lo que contribuye a definir el plan de acción en la lucha contra el cambio climático. A partir de ella, se ha elaborado una guía del negocio hostelero descarbonizado en la que se explica paso a paso cómo un establecimiento puede reducir su huella de carbono para convertirlo en un local 'Emisiones Netas Cero '.

Según las mediciones de huella de carbono realizadas por Hostelería #PorElClima, y teniendo en cuenta las emisiones directas responsabilidad de la hostelería, es el consumo eléctrico la fuente de emisión que mayor número de toneladas genera. Hay que destacar, no obstante, que las cifras del sector son muy limitadas en comparación con otros ya que no es intensivo en emisiones. En cualquier caso, es una oportunidad para reducir las emisiones lo máximo posible, y cuanto antes, y ser un agente de cambio positivo para la descarbonización haciendo una apuesta cada vez más decidida por parte de los hosteleros por las energías renovables.