Vox prevé que el Gobierno de Page usará a los menores inmigrantes para intentar romper sus pactos con el PP

El presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que el Gobierno de Emiliano García-Page en la Junta de Comunidades "intentará ubicar" a los menores imigrantes no acompañados en los municipios donde el PP gobierna con el partido de Santiago Abascal con el objetivo de "intentar romper" estos pactos municipales en la región.

Moreno ha opinado que el PSOE "hará todo lo posible" por romper los acuerdos de gobierno del PP con Vox en los ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha y para eso utilizará los mecanismos de reparto con ese objetivo desestabilizador, si bien el líder regional de Vox ha dejado claro que esos pactos no se romperán si los populares "no colaboran" con la llegada de menores inmigrantes no acompañados.

En este sentido, David Moreno, que también es primer teniente de alcalde en Talavera de la Reina, ha asegurado que "no hay riesgo de ruptura" en los ayuntamientos donde Vox gobierna en coalición con el PP, siempre y cuando "se cumpla con lo pactado en los acuerdos de gobierno", informa Efe. Tras la ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos de cinco comunidades, Moreno ha dicho que los gobiernos municipales están funcionando bien en Castilla-La Mancha y no hay por qué romperlos.

Cumplir lo pactado

A su juicio, Vox trabajará para que "haya sensatez y cordura" y se acumpla lo pactado en los Ayuntamientos. pese a los "continuos intentos del PSOE de desestabilizar" los pactos y provocar rupturas entre los partidos de Abascal y Alberto Núñez Feijóo.

David Moreno ha enviado un mensaje de tranquilidad sobre estos pactos vigentes en Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Talavera y otros muchos municipios de la región, además de las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real.

"Lo importante es que Vox consigue condicionar al PP, que siempre cede y concede al PSOE", ha afirmado Moreno, que ha recalcado que los gobiernos locales no corren peligro "salvo que el PP decida colaborar" desde los ayuntamientos con la llegada de menores inmigrantes no acompañados.

Socio "preferente"

Con todo, Moreno ha señalado que las competencias en inmigración son nacionales, pero que "ahora lo quieren convertir en regional" y ha añadido que "no tiene por qué afectar a los ayuntamientos, siempre y cuando el PP no colabore".

Para Moreno, la responsabilidad de que se haya generado una desconfianza en el futuro de los gobiernos municipales, que están trabajando con "estabilidad y dando frutos", es del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido que el PSOE sea su "socio preferente" y que, a su juicio, se mantiene en una línea de "bipartidismo cómodo del que llevan tantos años disfrutando".