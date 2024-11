Adiós a los problemas del WiFi: la nueva versión va a ser una revolución que se olvidará de la velocidad máxima

Los primeros routers WiFi 7 han llegado al mercado este 2024, además de los primeros smartphones y dispositivos compatibles con el nuevo estándar. Respecto a WiFi 6, es una mejora notable gracias a que usa el doble de ancho de banda, con un límite teórico de 23 Gbps. Por eso, al lector puede sorprenderle que no sólo WiFi 8 se acabe de anunciar, sino que su velocidad será exactamente la misma.

En efecto, en vez de aumentar la velocidad de transferencia, la Wi-Fi Alliance (la organización no gubernamental detrás del desarrollo de esta tecnología inalámbrica) y MediaTek han decidido cambiar de prioridades. Eso supone que WiFi 8 es extremadamente parecido a WiFi 7, hasta el punto de que usa las mismas bandas de frecuencia de 2, 4, 5 y 6 GHz, los mismos canales con la misma modulación. Así que, necesariamente, la velocidad máxima con WiFi 8 será de 23 Gbps, aunque en la práctica se espera que los usuarios obtengan un 80% de esa velocidad.

Y sin embargo, WiFi 8 tiene el potencial de ser una revolución en la conexión sin cables; la prioridad no ha estado en la velocidad, sino en mejorar la calidad de la conexión, especialmente cuando se usan varios dispositivos al mismo tiempo. De esta manera, la Wi-Fi Alliance responde a una tendencia en alza: el hogar inteligente y el aumento de dispositivos wearables y del Internet de las Cosas. Muchos hogares ya tienen instalados varios routers, con redes en malla (o 'mesh') para cubrir toda la superficie y permitir una mayor cantidad de conexiones.

La propuesta de MediaTek supone cambiar completamente la manera en la que los dispositivos se conectan al router, y cambian de punto de acceso entre diferentes routers. Tiene sentido: originalmente WiFi es una tecnología que nació para conectar un ordenador portátil con un router, pero ya hace tiempo que se ha expandido a todo tipo de dispositivos y puntos de conexión.

El nuevo estándar WiFi 8 debería fomentar el uso de varios routers y puntos de conexión, para que los dispositivos cambien de uno a otro dependiendo de la situación y las exigencias de la conexión.

Algunas de las tecnologías que permitirán esto ya existen, como el ajuste de la potencia dependiendo de los dispositivos cercanos que introdujo WiFi 6, pero han sido "maduradas" y mejoradas para mejorar el flujo de datos. Otras tecnologías están en desarrollo, como la que se activa cuando dos dispositivos están uno al lado del otro y quieren una conexión al mismo tiempo; en ese caso, los puntos de acceso (como routers) podrán 'hablar' entre ellos para decidir quién se encarga de cada dispositivo.

Hay que aclarar que el estándar de WiFi 8 no está terminado; es un proceso que dura varios años, y de hecho, la versión final no será publicada hasta septiembre de 2028, y los primeros dispositivos deberían llegar al mercado algunos meses después. Por lo tanto, no hay problema en comprar ahora un dispositivo WiFi 7 y disfrutar de sus ventajas.