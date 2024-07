Golpe al streaming de películas piratas: una de las páginas más visitadas de todo el mundo cierra de repente.

Mientras que las IPTV piratas se han vuelto muy populares de repente, los métodos ‘tradicionales’ de piratería están cayendo, ya sea porque están perdiendo usuarios o porque sus propietarios finalmente se han encontrado con la justicia. Aún no está claro cuál es el caso de Fmovies, pero lo que es evidente es que tiene problemas.

Fmovies es una de las páginas ilegales de streaming más populares en todo el mundo, por dos sencillas razones: su facilidad de uso y porque es gratis, aunque tiene muchos anuncios. Desde hace años, esta página ofrece acceso a una gran cantidad de películas y series, y como no podía ser de otra manera, eso la ha convertido en el objetivo de asociaciones de defensa de derechos de autor y de las fuerzas de seguridad de muchos países.

Finalmente, parece que el final de Fmovies ha llegado, aunque lejos de ser el resultado de una batalla épica, ha sido uno de esos finales que se alargan demasiado. Y es que los propios aficionados ya sabían que pasaba algo raro con el servicio, que llevaba ya varias semanas sin subir nuevas películas; eso, en un servicio que presumía de ofrecer los últimos estrenos, es algo raro y un indicador de que las cosas no iban bien tras las bambalinas.

Finalmente, la página web de Fmovies ha dejado de estar accesible; aunque no está claro si ha sido cerrada por las autoridades, o si sus responsables han decidido abandonarla. No sería extraño que fuese una combinación de ambas cosas; por ejemplo, como ocurrió con el reciente cierre de una página para ver fútbol gratis, que fue el resultado de un acuerdo con sus propietarios para no llegar a juicio.

Esa posiblemente era una opción para los responsables de Fmovies, que fueron demandados por la MPA (Motion Picture Association) muy poco después de poner en marcha la web, en el 2016; después de ser completamente ignorada, la MPA consiguió localizar la operación ilegal en Vietnam, aunque no está claro si el cierre es el resultado de la colaboración con las autoridades locales que fue anunciada en su día.

También es posible que Fmovies haya recibido mucha atención de manera repentina, y que sus responsables hayan elegido cerrar la página para pasar desapercibidos. Fuentes de Torrentfreak afirman que la página se estaba enfrentando a “problemas legales”, pero sin dar más detalles.

El cierre de Fmovies supone un enorme golpe para la piratería global de películas y series, siendo una de las páginas más populares en todo el mundo con más de 250 millones de visitas trimestrales. La página se podía usar de manera gratuita, pero insertaba grandes cantidades de anuncios y publicidad para financiarse y ganar dinero con el contenido ajeno. Su cierre probablemente dejará un gran agujero en la escena pirata, que otras páginas y servicios IPTV querrán cubrir.