Jorge Javier y Belén Esteban, protagonistas de la mayor bronca en televisión en 2020 pero no fueron los únicos

El 2020 ha sido un año en el que la crispación se ha hecho sentir en todos los sectores. Los platós de televisión no han sido una excepción y no sólo en los ámbitos del corazón, donde las broncas forman parte del juego catódico. Los programas informativos y de actualidad también han visto como los decibelios aumentaban.

En generar este tipo de situaciones, los reality shows son una verdadera cantera. La isla de las tentaciones, MasterChef o La casa fuerte dieron pie a momentos de tensión que impactaron a los espectadores.

1. Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero

Jorge Javier Vázquez en un momento de su enfrentamiento. Mediaset

En plena resaca del 'Merlos Place', en Sálveme se debatían las implicaciones políticas del asunto y cuando el periodista Antonio Montero (59 años) intentó hablar del chalé de Pablo Iglesias (43), el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez (50) le impidió seguir con su discurso soltando una perorata que remató con "éste es un programa de rojos y maricones". El hashtag #rojosymaricones causó furor en Twitter y el periodista de Badalona pasó a protagonizar durante días las difusiones políticas en la red.

2. Fani y sus tías

Las tías de Fani, Maite y Raquel se enfrentaron en varios platós. Mediaset

De la primera edición de La isla de las tentaciones fue la historia de Fani Carbajo (35) la que más horas ocupó en otros formatos televisivos y no solo por su infidelidad a Christofer (28). Semanas después de acabar el programa, sus dos tías, hermanas de su madre fallecida en extrañas circunstancias, Maite y Raquel saltaron al ruedo catódico. La segunda acusaba a su sobrina de haber ejercido la prostitución junto a ella y la primera, que en los años del destape trabajó como vedette de revista, la defendía. Juntas protagonizaron varios enfrentamientos en los platós mientras Fani participada en La casa fuerte.

3. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban durante su enfrentamiento. Mediaset

Belén Esteban (47) pasó la fase más dura del confinamiento sin ir a trabajar. Su vuelta al plató de Sábado Deluxe acabaría siendo recordado por su enfrentamiento con su amigo el presentador del formato Jorge Javier Vázquez. La de San Blas quiso criticar la gestión del Gobierno durante la pandemia y el de Badalona intentó quitarle importancia a sus opiniones. El asunto acabó con Belén amenazando con irse y un Jorge Javier que se fue del plató al grito de "¡tú ya no eres pueblo!". La distancia entre ellos duró semanas y, finalmente, acercaron posturas durante su participación en La última cena.

4. Fani Carbajo y Oriana

Oriana y Fani durante su enfrentamiento en 'La casa fuerte'. Mediaset

Oriana Marzoli (28) fue la más polémica protagonista de la primera edición del reality. Además de enfrentarse con Maite Galdeano (51), también lo hizo con otros concursantes como Fani Carbajo. En uno de los juegos del concurso la venezolana decidió escribir el nombre de Christofer debajo de la imagen de un toro, lo que no hizo ninguna gracia a Fani, que se enfrentó con ella. Se enzarzaron en una acalorada discusión insultándose sobre su físico. Fueron reprendidas por la dirección del programa.

5. Jesús Castro y Jordi Cruz

Jesús Castro en 'MasterChef Celebrity'. TVE

La quinta edición del talent en su versión con famosos arrancó con un enfrentamiento entre Jordi Cruz (42) y el actor Jesús Castro (27) que, con temperamento fuerte, se rebeló ante las críticas del cocinero. El actor no siguió las pautas de la primera prueba y, en vez de presentar dos platos a base de bonito, hizo una sola elaboración. Durante la preparación, además, Jordi ya había notado que el participante había tirado parte del alimento a la basura. Un hecho que Jesús Castro justificó.

"Tiré espina y piel, no tiré mucha carne, te lo digo de verdad, porque la prueba era también el aprovechamiento", comentó ante el juez que aseguró que ellos lo ven todo. Ante la actitud del aspirante, que seguía respondiendo con mala actitud, el cocinero no se cortó. "¿Tú qué estás buscando aquí, discutir conmigo?", preguntó el chef. A lo que el concursante respondió: "Yo no lo busco. ¿Y tú conmigo?".

6. María Teresa y Jorge Javier

María Teresa Campos durante su polémica entrevista. Mediaset

María Teresa Campos (79) visitó Sábado Deluxe para conceder uan entrevisa y acabó protagonizando un enfrentamiento con su amigo Jorge Javier Vázquez que se prolongó varias semanas. A la hora de sentarse en el plató y responder a esas polémicas, la Campos estalló, negándose a escuchar lo que se había dicho de ella y de sus hijas. El programa se vio obligado a interrumpir la emisión del primer vídeo porque Teresa estaba dispuesta a marcharse.

"¡Que me voy! No he venido a hablar de esto", aseveraba. Tras unos segundos de discusión, la invitada regresaba a su sitio, aunque la tensión estaría presente durante toda la entrevista. Y es que María Teresa insistió en varias ocasiones en que decidió acudir al programa para denunciar los mensajes de acoso que estaba recibiendo y aclarar varias mentiras sobre su vida.

7. Tom y Mayka

La segunda edición de La isla de las tentaciones acabó con la decisión de Tom (27) de abandonar el programa solo después de que Melyssa (28) diera por finalizada la relación entre los dos y le devolviera el anillo de compromiso. El marroquí había protagonizado uno de los momentos más comentados de la edición tras tener un encuentro íntimo con Sandra que hoy es su pareja y con la que ha participado en La casa fuerte 2.

8. Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Isabel Pantoja (64 años) entró por teléfono finales de octubre en Sábado Deluxe. Tras oír el relato preocupante de su hijo Kiko Rivera (36), la tonadillera llamó para cortar la conversación que estaba teniendo el dj.



"Quiero que sepas que jamás en tu vida vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tengas a tu madre viva. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti, también a tu familia, que nos morimos por ti. No quiero que sigas hablando de esos temas, Francisco, por favor, eso te hace mal y me hace mal. Quiero a mi hijo, al de siempre, al contento y al alegre", contaba la cantante visiblemente emocionada. Nadie podía saberlo, pero en eso momento comenzó un alejamiento entre madre e hijo que alcanzaría su cénit tres semanas después cuando Kiko acusó a la folclórica de haberle engañado.



9. Willy Toledo y Risto Mejide

El polémico actor participó en Todo es mentira para comentar su absolución en los tribunales por haber ofendido los sentimientos religiosos y el asunto acabó como el rosario de la aurora. "A ti no hace falta que te digan cuál es el discurso del sistema, porque tú discurso es el del sistema", dijo a Risto Mejide (46). Además, le acusó de no respetar lo pactado ya que, según Toledo (50) él había concertado la entrevista para hablar de su absolución y promocionar su serie Los favoritos de Midas. Risto cortó la conexión después de gritar el actor "¡No faltes a tu palabra!".

10. Rafael Amargo y María Patiño

Enfrentamiento en directo entre María Patiño y Rafael Amargo. Mediaset

Tras su detención, el bailarín Rafael Amargo (45) protagonizó gran parte de la actualidad televisiva. Su gran enemiga en lo mediático parece ser la presentadora María Patiño (49). Cuando una reportera de Socialité esperaba al bailarín a la salida del teatro donde representa Yerma para una conexión en directo y el artista se mostró molestó con cómo había tratado su problema con la justicia la presentadora de Telecinco. "Evidentemente a la de la vena ni la nombro". "Sí por esto hace referencia a mi vena bienvenido sea. Voy a seguir haciendo lo mismo", aseguró la presentadora desde plató.

