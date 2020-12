El 'encontronazo' en pleno directo entre Risto Mejide y Miguel Ángel Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, participó el pasado miércoles en directo en Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, y su entrevista acabó en una sonora bronca entre ambos. Como no podía ser de otra forma, las preguntas que le formulaban al político tenían que ver con las restricciones y medidas excepcionales que se había tomado en la comunidad para las próximas fechas navideñas.

"Hay que decir una cosa, el tema de abrir y cerrar no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria", decía Revilla al ser preguntado por la prórroga del cierre del interior de los locales de hostelería que ha aprobado su Gobierno, insistiendo en escurrir el bulto: "Es un error, yo no cierro nada, no tengo esa competencia. Yo no puedo cerrar nada, no está mi firma en ningún cierre. El cierre de los establecimientos lo hace Sanidad".

Mientras, Risto y el periodista Antonio Naranjo intentaban repreguntarle desde el plató: "Usted ha prorrogado el cierre de la hostelería", decía el primero. "No puedo aceptar que este señor diga estas cosas y yo no le pueda responder", afirmaba el segundo, añadiendo que "usted tiene firmado en el boletín de su comunidad la novena modificación por la cual su gobierno, su consejero de Sanidad, decide cómo y cuándo se abren los establecimientos, parques públicos y demás".

"Se acabó"

La réplica de Naranjo fue la gota que colmó el vasó para un Revilla enfadadísimo: "¡Que no! ¡Que no! ¡Esto se acabó! Risto, o me dejas acabar o cortamos esto", amenazó mientras reiteraba que era falso, que él no estaba en los consejos interterritoriales de Sanidad. "El consejero de Sanidad sí, es el que hace la resolución según el informe del comité que está designado para determinar cuándo se tiene que abrir o cerrar una cosa en Sanidad. Punto. No quiero hablar más de este asunto, no está la firma mía y no puede estar".

Al día siguiente, Risto quiso referirse al encontronazo con Revilla: "Ayer se produjo en este plató una situación muy desagradable para todos que no estaba para nada prevista, además con una persona muy querida por el programa y por mí, personalmente", decía el presentador sin perder un atisbo de crítica al señalar que "en la entrevista se dijeron cosas que sorprenden".

"El Gobierno puede delegar las competencias a las comunidades autónomas, pero lo que no pueden hacer las comunidades es decir que es un problema de los funcionarios", apostilló Risto, concluyendo con que "no asumir las responsabilidades políticas a estas alturas a mí me parece escandaloso y yo eso aquí, en este plató, no lo puedo permitir".