Maite Galdeano entra en 'Solo/Sola' tras cinco días de ingreso hospitalario y una operación

Maite Galdeano (51 años) será la persona que sustituirá a Miriam Saavedra (26) en el reality de Mediaset Solo/Sola. Ha sido la propia navarra la encargada de anunciarlo entre grito de alegría y tan emocionada como de costumbre, una entrada que se produce días después de su salida del hospital tras ser sometida a una intervención quirúrgica.

La madre de Sofía Suescun (24) entra en el programa de MiTele Plus -plataforma de pago de Mediaset- dispuesta a todo, con muchas ganas y con un importante reto por delante: recuperar el espíritu navideño. Unas fiestas que la propia pamplonica ha confesado que "jamás he celebrado". Sin embargo, Maite está convencida de que este año estas entrañables fechas serán las "más divertidas de mi vida y las voy a vivir muy intensamente".

Maite Galdeano entra en el reality escasos días después de ser operada quirúrgicamente. Gtres

Eso sí, como el propio nombre del reality indica, lo hará sola, aunque parece no importarle, sin sus hijos Sofía y Christian Suescun (33) y sin su novio, un francés llamado Remi del que apenas se separa desde que lo conoció y que le ha devuelto la alegría y la fe en el amor.

Mediaset todavía no ha anunciado el día que Maite comenzará esta nueva aventura, en la que seguramente regale surrealistas momentos que acostumbra a protagonizar, pero sí está confirmado que pasará toda la Navidad en el original reality, por el que ya han pasado, además de su hija, Anabel Pantoja (34), el Maestro Joao y Gianmarco Orestini (24) entre otros.

El gran susto de Maite

El pasado lunes siete de diciembre, Maite Galdeano abandonó el hospital en el que había permanecido ingresada durante cinco días y tras ser sometida a una intervención quirúrgica no planificada. Si bien es cierto que la polémica concursante de GH 16 no quiso revelar los motivos de dicha operación, sí que dejó constancia de su estado de salud a través de las redes sociales. Publicaciones en las que manifestó su alegría por abandonar las instalaciones sanitarias.

Tres momentos de Maite Galdeano en su Instagram explicando su alta hospitalaria.

"Después de cinco días de hospitalización, que me he pegado aquí, en esta habitación, me dan, por fin, el alta. ¡Yupi!", aseguró la madre de Sofía Suescun a través de diferentes Stories. Pese al susto inicial, Galdeano mostraba encontrarse en perfectas condiciones para continuar su vida, y es que "como buena consejera del deporte" que es, aseguró, ataviada aún con la bata de hospital, lo que sigue: "Tengo que decir a todo el mundo que tenga una intervención quirúrgica que para una pronta recuperación es muy importante la actitud que tengáis, moviéndoos. No dejéis de moveros, que lo pone hasta en los panfletos del hospital. La cama, come. Muévete, y tendrás una pronta mejoría y recuperación. Como yo. Besos".

Una energía manifiesta que la ha servido para tener una temprana puesta a punto que la conducirá próximamente a las instalaciones del reality show de Telecinco, que se encuentran ubicadas en los estudios de Mediaset España. Sin lugar a dudas, una nueva aventura para la exconductora de autobús más famosa de la pequeña pantalla.

