"No hay un sólo día en el q no piense en ti. Te debo la vida y las armas q me diste. Disciplina, coherencia, honradez... Gracias papá", escribió este viernes la colaboradora de Sálvame, junto a esta imagen en la que muestra por primera vez a su padre, Antonio Patiño, quien falleció hace casi cuatro años. "Te echo mucho de menos pero no noto tu ausencia, tu manera de ser me ayuda a estar", confesó la periodista.