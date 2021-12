De Edurne a Emiliano Suárez: los famosos que contribuyeron a aumentar la natalidad en 2021

Los nacimientos han continuado a la baja en 2021. Un total de 281.712 niños nacieron en España en los 10 primeros meses de 2021, lo que supone 8.742 menos (cerca del 3%) que en el mismo periodo de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística.

Quizás conscientes de este descenso, los famosos se han propuesto solucionar el problema y contribuir a aumentar la natalidad del país. Sandra Gago (26 años) y Feliciano López (40) o Edurne y David De Gea son solo un ejemplo de personajes públicos que se han convertido en padres este año.

También la actriz Norma Ruiz (39) o la humorista Ana Morgade (42), entre otros.

1. Sandra Gago y Feliciano López

La modelo y el tenista comenzaron el 2021 con un nuevo miembro en la familia. El pequeño Darío llegaba al mundo el 4 de enero, justo un día antes de la noche de Reyes Magos. Y qué mejor regalo para la pareja que poder abrazar a su bebé y cumplir con su sueño de ampliar la familia.

Feliciano y Sandra contraían matrimonio el 20 de septiembre de 2019 en una lujosa finca de Marbella. Forman una de las parejas más estables del panorama nacional.

Feliciano López y Sandra Gago en un evento en Madrid. Gtres

2. Carola Baleztena y Emiliano Suárez

Carola Baleztena (41) y Emiliano Suárez (44) se convirtieron en padres de su primera hija en común en el mes de mayo. "Juana ya está aquí. Todo ha ido muy bien. Una nueva aventura comienza", aseguró el empresario en sus redes sociales.

La actriz ya tiene dos hijas, fruto de su relación con el empresario Jorge Molina. El joyero, por su parte, tiene dos hijos de su matrimonio con Bárbara Pérez Manzarbeitia.

Carola Baleztena y Emiliano Suárez, durante un evento en Madrid. Gtres 3. Edurne y David De Gea

El pasado 4 de marzo Edurne (35) y David De Gea (30) recibieron con una felicidad inmensa a su hija Yanay en un hospital madrileño.

"Yanay. 4-3-21", escribían tanto la cantante como el futbolista en sus respectivos perfiles sociales para compartir con sus seguidores la buena noticia. Un original nombre de origen quechua que escogieron por su significado 'mi amada'.

Edurne y David de Gea presentan a su primera hija, Yanay. Gtres

4. Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera

La cantante y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, se han convertido en padres por segunda vez este año. Hace cuatro años experimentaron la paternidad primeriza con la llegada de Manuela de Gracia.

La pareja ha dado la bienvenida a una segunda hija muy deseada, que ha llegado para traer la calma al hogar, tal y como confesó Soraya en la publicación con la que confirmó la buena nueva: "Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, 'La que trae La Paz'".

La pequeña nació en el hospital San Rafael de Madrid, en pleno centro de la capital, mediante cesárea.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera. Gtres

5. Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar

La hermana de la reina Letizia (49) y su pareja han sido otro de los personajes famosos que se han convertido en papás de nuevo en este año que está a punto de finalizar.

La fecha exacta del nacimiento de la segunda hija de Telma sigue siendo todo un misterio, al igual que el nombre de la bebé, que se ha convertido casi en una cuestión de estado. Ninguno de estos datos ha trascendido, ya que incluso el embarazo se intentó mantener en secreto.

Ella ya es madre de una niña de 13 años llamada Amanda, fruto de su anterior relación con el cooperante Enrique Martín Llop. Robert Gavin Bonnar, por su parte, estuvo casado entre 2001 y 2019 con la cantante y miembro del grupo The Corrs, Sharon Corr (51), con quien tuvo dos hijos, Cathal Robert Gerdad y Flori Jean Elizabeth, de edades similares a la de Amanda.

Telma Ortiz y Robert Gavin, durante los premios Princesa de Asturias en 2019. Europa Press

6. Joaquín Cortés y Mónica Moreno

La pareja recibió a su segundo hijo en la Clínica San José de Madrid, un niño llamado Andrea. El bailaor y la psicóloga fueron padres en 2018 de su primer hijo, Romeo. "Le damos un hermanito a Romeo, estamos muy contentos, cuando lo vea va a alucinar. No lo ha visto todavía. Ya tiene un hermanito", aseguraron los felices padres a la salida del centro médico tras dar a luz.

Sobre cómo pensaron el nombre de su segundo hijo, Mónica explicó: "Igual que Romeo fue una cosa maravillosa, ha sido un show, queríamos un nombre italiano y luego por la situación que estamos viviendo queríamos un nombre significativo. Andrea significa valiente".

Joaquín Cortés y Mónica Moreno a las puertas del hospital. Gtres

7. Norma Ruiz y Bosco James

Aunque la pareja siempre ha sido muy discreta con su vida privada, quisieron compartir con sus seguidores a través de las redes sociales el nacimiento de su hija. Norma y Bosco se convertían en padres primerizos en abril de 2021 y así lo anunciaron: "Nada se puede comparar al nacimiento de un primer hijo... no podemos estar más felices Bosco James y yo con nuestra niña 'Alma' que ha nacido hoy 18 de Abril!! Amor en estado puro".

Su relación comenzó hace más de cinco años pero prefieren mantener un perfil bajo de cara a los medios de comunicación. A la actriz no le gusta hablar de su vida privada aunque en 2016 hizo una excepción para asegurar que había encontrado a su media naranja. "Es difícil encontrar a un hombre que te complemente y con el que caminar de la mano. La vida es una montaña rusa y esta profesión, también. Creo que ahora estoy en un buen momento y que lo he encontrado".

Bosco y Norma se conocieron en 2015.

8. Beatriz Luengo y Yotuel Romero

Beatriz Luengo (38) y Yotuel Romero (44) dieron la bienvenida, también en abril, a su segundo vástago en común, una niña muy deseada a la que han llamado Zoe, y que nació por cesárea en la ciudad de Miami, donde la pareja tiene establecida su residencia.

La pareja de artistas, que se enamoraron durante el rodaje de la serie Un paso adelante en 2003, ampliaron así la familia cinco años después del nacimiento de su hijo D'Angelo.

Beatriz Luengo y Yotuel Romero, durante el rodaje de un videoclip. Gtres

9. Jessica Bueno y Jota Peleteiro

"Qué felicidad al sentirlo cerca al fin. Ya está aquí Alejandro, mi tercer pequeño", anunció Jessica Bueno (30) a través de sus redes sociales el pasado mes de julio. La modelo compartió una fotografía en la que, visiblemente cansada pero muy emocionada, posó con su tercer hijo, otro niño, que al igual que Francisco y Jota Jr nació en Sevilla. "Finalmente muchos teníais razón y ha nacido por cesárea, pero los dos estamos bien. Unos días para recuperarnos y pronto estaremos en casa todos juntos", aseguró entonces.

Jessica y Peleteiro se dieron el 'Sí, quiero' en el verano de 2015. El 28 de febrero de 2016, la modelo traía al mundo a su segundo bebé, el primero junto a su marido. Francisco es fruto de su relación con Kiko Rivera (37).

Jessica Bueno y Jota Peleteiro. Gtres

10. Jaime Lorente y Marta

El actor, conocido por interpretar a Denver en La casa de papel, se ha convertido en padre por primera vez en 2021. Fruto de su relación con una joven de nombre Marta, quien formó parte del equipo de vestuario de la mencionada serie, nació su hija Amaia. Lo hizo el pasado 12 de noviembre en un hospital de San Sebastián.

En todo momento, el protagonista de El Cid y su pareja han llevado su relación en la más estricta intimidad y son pocos los detalles que se han dado a conocer sobre su romance. Una situación muy distinta a la que ocurrió en 2018, cuando mantuvo un idilio con María Pedraza (25), su compañera de trabajo en Élite.

Jaime Lorente durante la presentación de 'La Casa de Papel' en Madrid. Gtres

11. Ivana Icardi y Hugo Sierra

El pasado 6 de agosto, Ivana Icardi (25) y Hugo Sierra (46) vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas. Su primera hija, Giorgia, llegaba al mundo con "52 centímetros y medio y 4 kilos de puro amor" como publicó la orgullosa madre.

Esta niña es la primogénita de la modelo argentina, mientras que es el tercero para el feliz papá. Hugo cuenta con una hija de 16 años fruto de su relación con Leslie Graf y un niño llamado Martín junto a la televisiva Adara Molinero (28).

Hugo y Sierra e Ivana Icardi saliendo del hospital con su pequeña en brazos. Gtres

12. Javier Tudela y Marina Romero

Con el pequeño Javier, Javier Tudela (28) y Marina Romero cumplieron uno de sus mayores sueños. La pareja se convertía en padres primerizos el pasado mes de junio, convirtiendo en abuela a Makoke (51).

La feliz noticia la comunicó el recién estrenado papá con una imagen desde el hospital y unas románticas palabras dedicadas a la mujer de su vida: "Eres, fuiste y serás en esta vida y en las que nos quedan siempre mi primera y única opción. Ya que esta vida es muy corta para solo amarte una vez".

Javier Tudela y Marina Romero, en una foto de archivo. Gtres

13. Ana Morgade y Pablo Martín

Morgade, que siempre ha mantenido los aspectos de su vida privada en la más estricta intimidad, mantiene desde hace años una discreta relación con el músico Pablo Martín, con quien se ha dejado ver en contadas ocasiones en sus redes sociales. Con él ha sido madre primeriza este año.

La humorista dio la bienvenida a su hijo a principios de año. "¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho. Es la única foto mía que tengo del momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida", escribió junto a una fotografía desde el hospital.

Ana Morgade, durante la presentación de la serie 'Cuerpo de élite'. Gtres

14. Quim Gutiérrez y Paula Willems

El actor y la modelo han terminado 2021 de la mejor manera posible. La pareja se convertía en padres de su primer hijo juntos en el mes de noviembre. Pocos son los datos que se conocen del nacimiento, ya que la pareja es extremadamente celosa de su vida privada.

Quim y Paula se conocieron en 2016 y desde entonces viven su amor de la manera más discreta posible.

La pareja en una imagen justo unos días de convertirse en padres. Gtres

15. Esmeralda Moya y Jaime Llopis Juan

La actriz dio a luz en el mes de mayo a su segunda hija junto con su actual pareja. Ya es madre de un niño de siete años, Bastián, fruto de su matrimonio con Carlos García, con quién contrajo matrimonio en el 2012. Una relación que se rompió a los cinco meses de nacer el bebé.

El alumbramiento de su pequeña no fue nada fácil como ella mismo explicó a través de sus redes sociales: "Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa sí, señores, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena. "Quiero dar gracias a todo el equipo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por cuidar de mi y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada, pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso".

La actriz Esmeralda Moya en una imagen de archivo. Gtres

16. María Adánez e Ignacio Hernández Medrano

"Ya está aquí Claudio", así anunció María Adánez (45) el nacimiento de su primer hijo, que se produjo el pasado 18 de mayo y que la actriz mantuvo en la más absoluta privacidad hasta que el bebé llegó a casa.

Con una imagen del pequeño Claudio durmiendo plácidamente en su maxi-cosi mientras dos de los gatos de María le observaban atentamente, la intérprete desveló que su primer hijo se adelantó unos días y nació por cesárea.

María Adánez en una imagen de archivo. Gtres

17. Beatriz Trapote y Víctor Janeiro

Beatriz Trapote (40) y Víctor Janeiro (42) aumentaron la familia este 2021 con su tercera hija. Una niña a la que han llamado Brenda y que nació en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). La pequeña tiene dos hermanos: Víctor Junior (5) y Oliver (2) y se convierte en la novena de los nietos de Carmen Bazán (76) y del fallecido Humberto Janeiro.

"¡Brenda ya está aquí! Estamos súper felices. Ha sido un parto largo y duro pero, como siempre digo, el resultado merece la pena. Brenda ha nacido a las 20:27 horas con 3,020 gramos", escribió Beatriz Trapote en sus redes sociales.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro en una imagen de archivo junto a dos de sus tres hijos. Gtres

