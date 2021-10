Soraya Arnelas da a luz a su segunda hija, Olivia

Soraya Arnelas (39 años) ya conoce el rostro de su pequeña Olivia. La cantante y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, se han convertido en padres por segunda vez. Hace cuatro años experimentaron la paternidad primeriza con la llegada de Manuela de Gracia.

Este martes, 27 de octubre, han dado la bienvenida a una segunda hija muy deseada, que ha llegado para traer la calma al hogar, tal y como ha confesado Soraya en la publicación con la que ha confirmado la noticia: "Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, 'La que trae La Paz'".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Fue el pasado 16 de abril cuando EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva el embarazo de la artista extremeña cuando se encontraba en el primer trimestre de gestación. Ya entonces se mostraba "feliz y emocionada" por poder cumplir su sueño de dar una hermanita a Manuela.

Tal y como confesó la propia cantante a este medio, sus deseos de ampliar la familia eran muy fuertes, pero se enfrentaban a la enfermedad que padece la cual obstaculizaba sus deseos. Soraya sufre estrés crónico, y según ella misma detalló "no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante", expresaba en diciembre del año pasado.

Pero finalmente han logrado traer al mundo a su segunda hija y en la víspera de Halloween, que es la festividad favorita de su primogénita. "Olivia nacerá el 28 o 29 de octubre. Se ha hecho realidad el sueño de Manuela, a ella le encanta Halloween, es muy de brujas, le encanta el mundo gótico... le encantan los villanos... es muy especial, tiene un carácter muy especial. Pues Olivia va a llegar ahí-ahí, que la vamos a tener que sacar del hospital disfrazada de Chucky", bromeaba la cantante hace solo dos semanas.

Soraya y Miguel Ángel se convirtieron en padres por primera vez en marzo de 2017. RRSS

Arnelas ya desveló este mes que el alumbramiento sería mediante una cesárea debido a un incidente que sufrió en el parto de su primera hija: "Es cesárea programada porque tengo un tabique construido en la uretra, ya que en el parto de Manuela -en marzo de 2017- se me desprendió la uretra. Así que tengo construido un tabique por el que, si me pongo de parto de repente, no puedo empujar porque me cargo la operación que tengo hecha y sería tirar por tierra el trabajo de estos cuatro últimos años".

Además, de cara a esta segunda maternidad, Soraya ha buscado ayuda psicológica en los últimos meses de gestación para saber cómo enfrentarse a su nueva etapa vital: "En esta última parte de mi embarazo, como he estado trabajando hasta ahora, yo sé que lo más difícil llega ahora, y ver cómo va a cambiar nuestra vida, la de su papá, la de Manuela y la mía a partir de ahora. Entonces tengo una persona, con la que llevo años haciendo terapia, y me vienen muy bien esas charlitas, estamos durante hora y media hablando, le cuento mis miedos y él me lee entre líneas y me razona y me ayuda a que yo también razone. Así que me va a venir muy bien", confesaba estos días, justo antes de dar la bienvenida a Olivia.

[Más información: Soraya Arnelas se confiesa 21 días antes de dar a luz: el motivo de su cesárea y la ayuda de un 'coach']

Sigue los temas que te interesan