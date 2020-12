Soraya Arnelas: "Queremos tener otro hijo, estamos en ello, pero padezco estrés crónico y es difícil"

Soraya Arnelas (38 años) muestra una sonrisa radiante. Uno de sus sueños más esperados se ha hecho realidad esta semana. Y no uno cualquiera, sino en familia. Para la cantante, su pareja, Miguel Ángel Herrera, y su hija, Manuela de Gracia (3), son los pilares más importantes de su vida y los tres juntos han puesto en marcha un ilusionante proyecto con un nombre que no para de generar polémica: Chochete.

Se trata de una marca de ropa que ha comenzado poniendo a la venta sudaderas personalizables y que irá creciendo poco a poco con un catálogo más diverso. Pero no tienen prisa. Soraya se define como una persona "impaciente", pero sabe que las mejores cosas de la vida se crean a fuego lento. Como el amor. Ese sentimiento que impera en esta familia y que la cantante quería sellar en 2021 casándose con el hombre de su vida. Sin embargo, han decidido aplazar el enlace para poder celebrar "la boda gitana de tres días" que tanto desean.

Soraya y Miguel Herrera junto a su hija Manuela de Gracia.

Otra de sus grandes ilusiones es ampliar la familia y "están en ello", tal y como confiesa la artista en exclusiva para este medio. JALEOS ha podido charlar con ella de estos y otros asuntos personales y profesionales que irán viendo la luz en los próximos meses.

Este jueves fue la presentación oficial de Chochete, vuestro sueño cumplido, y os acompañó la pequeña Manuela, ¿cómo se lo pasó?

Fue muy bien. Era la primera vez que posaba en un photocall. Ella está acostumbrada al tema de las fotografías porque es verdad que me acompaña a sesiones de fotos y así. Pero esta vez le daba como vergüenza, estaba como muy vergonzosa, se vio como un poco intimidada. Pero luego bien, empezó a hacer el tontillo y eso... cosa de niñas...

El nombre de la marca creó bastante polémica... ¿cómo recibieron ustedes las críticas?

Mira, te cuento la historia. Es que los abuelos de Manuela son de Sevilla, entonces cuando vamos a visitarlos y la reciben le dicen: "Qué pasa, chochete", de una manera cariñosa, entonces cuando Manuela vuelve a Madrid y ve a la gente pues les grita "Qué pasa, chochete", pues para ella es lo normal. Pero es la jerga de los andaluces, forma parte de nuestra coloquial de hablar y para nosotros tiene una connotación cariñosa pese a que mucha gente lo pueda ver de otra manera, a nosotros no nos importa.

Claro, el mensaje va más allá...

Excacto. Nosotros nos enfocamos en nuestro proyecto, en la manera positiva en la que incidimos en la familia y en la sociedad, porque nuestra marca fundamentalmente son valores, es decir, compartir una sudadera con alguien a quien tú quieres o con un niño, que vayan los dos vestidos iguales pues crea una ilusión, una alegría, unos valores, crea un simbolismo de unión. Y luego sobre todo los colores, que en este momento que estamos viviendo llevar sudaderas coloridas y personalizadas te da mucho chute de alegría.

¿En algún momento se barajó otro nombre para la marca, o fue el primero y el último que se pensó?

Pues lo tuvimos claro, cuando se puso encima de la mesa el nombre de Chochete, lo vimos claro. Y es que como nosotros lo veíamos como algo tan cariñoso y tan normal, lo tuvimos claro. A ver, también sabíamos que podía traer un poco de controversia, pero es que nosotros tampoco somos una familia normal; yo soy una mujer muy directa, y mi hija tiene ese punto un poco rebelde... y ese nombre nos representa, qué quieres que te diga.

¿Van a lanzar más prendas aparte de las sudaderas actuales?

Sí, claro que sí. Nosotros ahora ya estamos pensando en la colección de primavera; vamos a sacar pantalones, accesorios, calcetines, tutús para las niñas, camisetas... vamos a seguir desarrollando. Pero vamos muy poco a poco porque este es un proyecto de fondo. Vamos a ir construyendo y sorprendiendo. Tampoco somos una gran empresa, somos una familia pequeña que está dando vida a este proyecto.

¿Manuela ha escrito ya la carta a Papá Noel o los Reyes Magos?

Sí, pero ella ha pedido una cosa que no sé si van a poder traérselo, porque ha pedido a Olaf de Frozen, pero al de verdad. Ella quiere que venga Olaf a su casa... entonces no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero bueno... estamos ahí pensándolo.

El proyecto familiar nació cuando nació Manuela...

Sí, la idea de hacer un proyecto familiar nació con Manuela, aunque la marca las hemos pulido en el confinamiento.

Soraya y Miguel tenían claro que querían formar un proyecto familiar cuando nació Manuela.

¿Qué os ha enseñado Manuela y cuál es el mayor valor que le han querido inculcar ustedes a ella?

La educación y los valores. Yo vengo de una familia humilde de Extremadura, y Miguel Ángel, de otra familia humilde de Sevilla. Yo a Manuela siempre le repito 'todo se pide por favor, Manuela', con respeto siempre... Porque, mira, uno podrá tener más o menos estudios, pero con la educación se va a todos los lados, eso me lo han enseñado en mi casa y yo pienso igual. Y los valores son importantísimos. Por ejemplo, Manuela sabe que todos los domingos se desayuna en familia. Es un rito. Entonces ella ya se levanta los domingos porque qué día es domingo y dice 'quiero churritos', y desayunamos todos, y así se crea una especie de pequeños apoyos, de compartir, que son necesarios. Y a nosotros nos gusta mucho estar en familia.

¿Y Manuela a quién ha salido? A la faceta cantante de su madre o a la de modelo de su padre...

No, nada. Es totalmente independiente. Manuela es una niña normal y corriente. Yo no nací en un entorno artístico, aunque me hubiera gustado, pero Manuela sí y tiene muchas cosas bonitas a su alrededor. Está creciendo en un ambiente muy alegre, con música, conciertos, viendo a su mamá vestida con plumas y maquillaje y pelucas... que es verdad que luego no va a ser el reflejo real de la vida; la vida luego le va a dar palos y le va a dar momentos tristes, pero yo creo que todos los niños deberían tener un periodo de tiempo en el que vivan solo cosas bonitas, se lo merecen todo.

¿Le van a dar un hermanito?

Sí, ojalá. Estamos en ello, me encantaría. Pero yo tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante. Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita.

Anunciaron su boda para el 2021, ¿seguirán adelante a pesar de la pandemia?

Yo quería casarme el año que viene, teníamos la fecha cogida, pero lo hemos tenido que cancelar porque no sabemos qué va a pasar y no queremos casarnos con mascarilla y con las restricciones. Hemos esperado ocho años, podemos esperar por lo menos un par de añitos más para que la situación esté un poquito más estabilizada. Y además yo soy de las que se va a casar una vez solamente, así que prefiero gitana de tres días y pasármelo bien.

Soraya y Miguel han preferido aplazar su boda, prevista para el 2021. Gtres

Recordamos un episodio polémico poco después de nacer Manuela, de la noche que usted salió a cenar con Miguel Ángel, su pareja, y recibieron muchas críticas... ¿Cómo compagina su faceta de madre, trabajadora y "mujer con deseos por su pareja", como usted misma dijo aquella vez?

Es que la gente está muy confundida. La gente se piensa que quedándose en casa eres mejor madre. A ver, partiendo de la base de que no hay reglas, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero que también respeten lo que hace el resto en su casa. Pero uno de los eslóganes de mi familia siempre ha sido 'Papá y mamá felices, niños felices'. Si mi hija ve que sus padres se quieren y se cuidan, mi hija va a crecer en el amor, porque los niños crecen por imitación de lo que ven en sus casas. Entonces si mi hija vive todo eso, mi hija va a ser una niña con valores, que va a querer, va a ser cariñosa, respetuosa... yo es lo que quiero que mi hija sea de mayor.

¿Y qué tal la casa nueva? ¿Está quedando como habían soñado?

La casa nueva está hecha un desastre (suspira). Entre que hemos tenido un montón de trabajo, entre que por otra parte desapareció el gato, que además la casa está llena de polvo y de cajas... es que ha sido horrible. De verdad, yo tengo más estabilidad estos días fuera de mi casa que dentro de mi casa (ríe). Pero está quedando bien. La estamos haciendo a nuestro gusto, con nuestras necesidades. El proceso es largo, esto no se hace en meses, entonces sabemos que también tenemos que tener un poco de paciencia, que yo no la tengo nunca, pero ahí voy, luchando contra mi impaciencia.

Pese a que este año se haya atrevido con una marca de sudaderas, no se olvida de la música y ha lanzado un single con Chenoa, Rompecabezas.

Chenoa es la jefa. Es una mujer que es una maestra, que ha vivido muchas experiencias en la vida, que es una mujer madura que sabe lo que quiere y que proyecta una seguridad y una firmeza en sus declaraciones, una rotundidad en su manera de ser que a mí me encanta. Es la mujer que yo quiero ser. Ser íntegra, hacerme respetar en mi sociedad, en mi trabajo. Yo veo muchos valores en Laura que yo quiero para mí.

En su nuevo proyecto musical está dejando ver su lado más espiritual. ¿Qué hay detrás de ese cambio? ¿Cuándo o por qué nació esta nueva Soraya?

Yo siempre he sido muy espiritual, pero es verdad que en otros trabajos no encontraba el momento ni la manera de expresarlo. Lo tenía como algo más privado. Chenoa es igual, muy espiritual, muy de energías también y nos hemos ido a juntar las dos.

¿Y por qué mostrar ahora esa parte?

Para mí el paso adelante de poder comunicarlo y expresarlo públicamente fue gracias a mi hija. Cuando nace Manuela. Yo siempre en este mundo de la música he luchado con energía masculina, porque para hacerte respetar en este mercado tienes que ir con una fuerza muy masculina, pero sí que es verdad que cuando de repente te quedas embarazada conectas con tu parte más femenina porque das vida. Y entonces el enfoque cambia, y cambia tu vida. Y es ahí cuando te animas a decir sin tapujos 'bueno, sí, esto ha sido siempre parte de mí, pero ahora voy a mostrar otra parte de mí que estaba ahí y ahora me atrevo porque estoy más sensible, porque soy mamá'. son periodos, son etapas.

Las cantantes han unido sus voces por primera vez, algo que esperaban sus fans con ilusión.

¿Qué le pide al 2021?

Pues ¿sabes qué le pido? Lo mismo que me ha pasado a mí en este 2020, que para mí ha sido un año ilusionante porque me ha dado tiempo a hacer proyectos. Me gustaría que todo el mundo en sus casas tuviera un proyecto ilusionante, porque cuando tiras de la ilusión y de la esperanza todo es posible. Entonces me gustaría que a todo el mundo le llegara esa oportunidad. Me encantaría.

