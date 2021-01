Adara Molinero habla con rotundidad sobre su supuesta ruptura con Rodrigo Fuertes

Adara Molinero (27 años) y Rodri Fuertes (31) han comenzado el año repletos de desamor. La noticia de su ruptura el tercer día de 2021, y uno después del trigésimo primer cumpleaños del exconcursante de Gran Hermano, ha sorprendido a sus seguidores. Y no porque fuera una pareja consolidada precisamente, sino porque ambos despedían 2020 con la misma foto y con un decálogo de buenos propósitos. Ella ha sido rauda y veloz y ha eliminado todas las fotos en las que aparecía Rodri de su perfil. Él, por el contario, las mantiene.

"Despido 2020 con mi foto favorita de este año y con el hombro inmovilizado. Que el 2021 nos traiga mucha salud y la vuelta a la normalidad que tanto echamos de menos. Os deseo un año de muchas risas, bailes y momentos inolvidables. Os deseo mucha felicidad, de la de verdad, de la que a uno le hace sentirse la persona más afortunada del mundo. Ojalá este año encontremos muchas series de esas que enganchan como para no poder dormir, muchos libros que pasarán a ser nuestros favoritos, muchas canciones que nos trasladen a momentos felices, muchas comidas que repetirías día tras día. Ojalá todos tengamos ese abrazo que hace que todo lo malo se olvide, ese beso en mitad de la noche que te saca una sonrisa porque te recuerda la suerte que tienes. Ese amigo incondicional que, pase lo que pase, está. Ojalá podamos vivir este año como cuando tienes sed y bebes agua fresca, disfrutando de cada momento y sintiéndonos afortunados por todo lo que tenemos. Feliz Nochevieja y muy feliz 2021 a todos" escribía junto a la bonita instantánea que refleja todo, menos un preludio de una ruptura.

Lo que sí ha hecho Adara es publicar un story nada más hacerse pública la ruptura sentimental reconociendo uno de sus mayores defectos: "Sí, soy impulsiva aún así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio. Pido respeto para los dos. Si quisiera TV nunca me hubiera ido, ni tomado un descanso. Paciencia".

Horas después, la ex de Hugo Sierra ha querido volver a pronunciarse sobre el fin de su idílico romance, y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. "Esta va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie", ha confesado tan rotunda como tajante, intentando zanjar así la polémica pero dejando en el aire numerosas cuestiones sobre su ruptura sentimental.

Y es que, sin decirlo claramente, Adara deja claro que no quiere hablar de su ruptura pero que ha sido Rodri el que ha finalizado la relación. Además, asegura que no volverá a hablar del tema, por lo que estará más afectada y dolida tras lo sucedido.

No es la primera vez que Adara y Rodri atraviesan una crisis. El verano pasado su relación ya se tambaleó y estuvieron al borde la ruptura debido a los escándalos que protagonizaba Gianmarco Onestini, el ex de Adara al que, para desgracia nuestra, seguiremos viendo en programas de televisión de ámbito nacional.

El tiempo dirá si es una ruptura definitiva o se trata de una crisis que podrán solucionar con una bonita reconciliación, de la que, confiamos, nos harán partícipes en sus redes sociales como nos han hecho de su romance.

