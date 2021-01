El actor Unax Ugalde anuncia el nacimiento de su segundo hijo con la periodista Neus Cerdá

Unax Ugalde (42 años) ha arrancado el 2021 de la mejor forma posible. El actor y su mujer, la periodista de Onda Madrid Neus Cerdán, han anunciado en sus respectivas redes sociales el nacimiento de su segundo hijo. "¡Ahora sí que sí! ¡Neus, Odei, Marc y yo os deseamos un feliz 2021!", escribía el protagonista de La valla en su cuenta de Instagram junto a una imagen del recién nacido. "Imposible empezar mejor el año. Love is in the air (el amor está en el aire)", añadía junto al emoticono de un corazón.

Por su parte, Neus también ha comunicado en sus redes que ha vuelto a ser madre. "Bienvenido Marc, que empiece el rock&roll. Gracias a mi doctor Víctor Martín del Hospital San Rafael de Madrid por un parto precioso", escribía acompañando a la foto de la mano del pequeño Marc.

Las felicitaciones de compañeros de profesión no se han hecho esperar. Daniel Grao, Christian Gálvez (40), Marta Hazas (42) o Roberto Leal (41). "¡Felicidades! Qué imagen más bonita. En nada nos sumamos a la fiesta de los desvelos. ¡Disfrutadlo mucho!", escribía este último.

Este es el segundo hijo de la pareja que se casó en octubre de 2018 tras casi dos años de noviazgo y dos meses después de haber traído al mundo a su primer hijo, Odei, en concreto el 27 de agosto.

Fue en agosto de 2020 cuando la pareja anunció que estaban esperando un segundo hijo. "A Neus y a mí nos hace muy felices compartir con vosotros que pronto seremos uno más, es tiempo para valientes", escribía el actor vasco acompañando el mensaje de un vídeo en el que se veía a la pareja junto a su hijo mayor y dos galgos.

No fue la última vez que compartieron el momento de espera con sus seguidores en redes sociales. A finales de diciembre subieron una foto de ambos donde se evidenciaba el avanzado estado de gestación de Neus Cerdán. Esto provocó una polémica en redes entre Ugalde y la periodista María Villardón.

Muy coherente tu discurso..., vaya nivel @MariaVillardon 🤣🤣🤣

La belleza de mi mujer es evidente y solo nosotros decidimos si lo compartimos o no. Haz el favor de buscar protagonismo por otro lado y dedícate a tus problemas, que los tienes. https://t.co/Ft11ighYnL — unax ugalde (@unaxugalde) December 29, 2020

"Mi rechazo más absoluto a los posados de embarazadas y, por supuesto, rechazo total a compartirlo en redes", escribía la periodista y la respuesta de Unax Ugalde. "Muy coherente tu discurso..., vaya nivel. La belleza de mi mujer es evidente y solo nosotros decidimos si lo compartimos o no. Haz el favor de buscar protagonismo por otro lado y dedícate a tus problemas, que los tienes", respondía el actor.

Unax Ugalde nació en 1978 en Vitoria y lleva años dedicado a la interpretación. En la actualidad vive un gran momento por su participación en La valla pero antes ha pasado por producciones como A las once en casa o Gran Reserva. En la pantalla grande ha realizado producciones como Báilame el agua, Reinas o Los fantasmas de Goya. Estuvo nominado a un Goya por Héctor en 2004.

