Adara responde a los que la atacan diciendo que "abandona" a su hijo

Adara Molinero (27 años) ha estallado. Las críticas recibidas por parte de sus detractores -que la acusan de "abandonar" a su hijo Martín para irse de viaje romántico con su novio, Rodri Fuertes (30) - han hecho que la última ganadora de Gran Hermano Vip haya decidido defenderse.

La influencer, fiel a su carácter claro y directo, ha sacado tiempo en su idílica escapada a Grecia con su pareja para lanzar un rotundo mensaje a sus haters y defenderse de las críticas. "He leído bastantes comentarios tipo que dejo a mi hijo para irme de viaje y simplemente quería aclarar que mi hijo está con su papá. Tiene derecho a estar con su papá y yo también tengo derecho a irme de vacaciones cuando mi hijo está con su papá. Aclarar eso. Y como estoy preocupadísima me voy a comer un perrito caliente en este maravilloso chiringuito y luego me voy a ir a la playa", decía Adara a través de varios stories de Instagram.

Adara Molinero responde a sus haters por Instagram. Instagram

Sin duda, toda una declaración de intenciones por parte de Adara, que no está dispuesta a consentir que nadie cuestione su papel como madre. La ex de Hugo Sierra está pasando unos días de lo más románticos junto a Rodri Fuertes, el joven con el que comenzó una relación sentimental hace un mes. La escapada de ensueño a Grecia ha llegado después de haber pasado unos días en Ibiza hace poco más de una semana. Viajes que ambos plasman en las redes sociales mediante imágenes en las que derrochan amor y pasión a partes iguales.

Tanto Adara como el también ex gran hermano están dando buena cuenta de sus vacaciones en sus respectivas redes sociales, ya que ambos obtienen un gran beneficio económico en su actividad como influencers. Cuerpazos al sol, besos, palabras de cariño y un hotel de lujo son algunas de las publicaciones que se pueden encontrar en sus perfiles de Instagram. Dos jóvenes que están aprovechando este extraño verano al máximo.

Ver esta publicación en Instagram 🌸 Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 18 Ago, 2020 a las 5:29 PDT

Este martes, la concursante de realities subía la temperatura con un sugerente posado en el que, con un escueto bikini rosa, presume una vez más del esbelto cuerpo que ha cautivado a Hugo Sierra (45), Gianmarco Orestini (23) y, como no, a Rodri Fuertes. Una instantánea que a las pocas horas de ser subida ya aglutinaba mas de 43.000 likes y decenas de comentarios.

[Más información: Cuánto cuestan y cómo son las vacaciones de Adara y Rodri en Ibiza]