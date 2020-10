1 de 12

Con la mirada hacia el suelo y apoyada en una farola, la 'influencer' ha compartido esta fotografía para mostrar su 'look' de lujo. Y es que viste nada menos que una americana de Karl Lagerfeld. ¿Su precio? 495 euros. Sus solapas en contraste y su tela brillante la convierte en una pieza muy demandada. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores no creen que sepa lucirlo adecuadamente: "Qué poco estilo y no luces nada hija con ese tipo", "¿Pero esta chica no se mira al espejo?", "Me parece muy de señora mayor... Creo que no has dado aún con el estilo apropiado para ti", escriben algunos usuarios.