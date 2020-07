Elena Rodríguez, madre de Adara, sufre un aparatoso accidente con el coche

Adara Molinero (27 años) llegaba este sábado a Madrid después de haber pasado con Rodrigo Fuertes unos días en Ibiza disfrutando de sus primeras vacaciones en pareja. Los jóvenes, que se conocieron hace años en la misma edición de Gran Hermano, están fortaleciendo su amor con el paso de los días y parece que no pueden estar más felices. Ahora, la ganadora de GH VIP está en casa con su madre, Elena Rodríguez, quien, tal y como ha contado en sus redes sociales, ha sufrido un aparatoso accidente que ha tenido con el coche.

Según se muestra en las imágenes compartidas en Instagram, a Elena le han dado un golpe en el coche que le ha provocado un arañazo terrible en la parte lateral del vehículo. Con cara de pocos amigos, la madre de Adara mostraba su disgusto por lo ocurrido mientras que su hija comentaba públicamente lo sucedido.

Adara Molinero ha explicado en sus historias de la citada red social que la vida le ha enseñado a tomarse las cosas en serio, pero a no preocuparse demasiado cuando no hay por qué hacerlo. Ha confesado que la persona que le ha dado a su madre con el coche, puede tener cualquier problema o preocupación que le haya hecho no estar atenta y por eso haya golpeado el coche de Elena.

Adara Molinero comparte el accidente que ha sufrido su madre JALEOS

Sin duda, lo más importante de todo, y por lo que Adara y su madre no se muestran alteradas ni asustadas, es que se trata de un roce entre los dos coches y no le ha pasado nada físicamente a Elena, salió totalmente ilesa. Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez están en casa y seguro que dentro de unos días lo verán como una anécdota.

Las lujosas vacaciones de Adara

Adara Molinero y Rodri Fuertes han pasado unos días en Ibiza alojados en un exclusivo complejo en un apartamento con terraza con vistas al mar. La pareja no ha compartido ninguna publicación en redes en la que aparezcan juntos, pero sus innumerables imágenes de cada uno demuestran que han estado en el mismo alojamiento y disfrutando de los mismos lugares.

No obstante, sí han mostrado una única foto en la que posaban juntos pero en sus Stories, en las historias de Instagram que desaparecen a las 24 horas.

En Ibiza, Adara ha mostrado cómo han gozado de las mejores calas, de comida exquisita y de unas vistas espectaculares, casi tanto como uno de sus llamativos bañadores que no ha pasado desapercibido por nadie en las redes.

Ver esta publicación en Instagram En el paraíso de Ibiza 🏝 @solbymelia Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 20 Jul, 2020 a las 9:21 PDT

[Más información: Primera imagen de Adara y Rodri Fuertes juntos: los detalles de su romántica cena]