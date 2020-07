Paz Padilla habla de su difícil duelo: "Estoy atravesando el desierto más duro de mi vida"

Paz Padilla (50 años) se encuentra sumida en el duelo por la muerte de su marido, que dijo adiós para siempre el pasado sábado 18 de julio por la noche. Antonio Juan Vidal falleció a los 53 años tras año y medio de lucha contra el cáncer, una enfermedad que la presentadora llevaba totalmente en secreto para la audiencia y para la mayor parte de sus compañeros de televisión.

Tras un funeral y entierro repleto de música, baile y risas, tal y como el esposo de la humorista pidió en vida para su último adiós, este fin de semana, Paz ha reaparecido en sus perfil de Instagram para dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo recibidos.

"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mí para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino.

Soy un animal herido, pero avanzando", ha escrito la presentadora.

Por su parte, su hija, Anna Ferrer (23) ha hecho lo propio mediante varios vídeos compartidos en sus Stories: "Os tengo que agradecer enormemente los mensajes que he recibido, que dediquéis un minuto a preocuparos por nosotras ha sido increíble de verdad".

"No sé si contaros algunas cosas que me han ayudado a llevarlo mejor, ha sido un año muy duro, sobre todo los últimos meses. No sé si después de conocer la noticia hay cosas que ya os encajan como por qué Iván está viviendo con nosotras, por qué yo apenas he salido, por qué no nos íbamos de vacaciones...", ha declara la joven en sus redes sociales.

Para concluir el vídeo ha querido mostrar su visión más positiva y el legado vital que le dejó el marido de su madre: "Que la vida sigue, que hay que seguir adelante".

Paz a su marido fallecido: "Espérame"

Una fotografía en blanco y negro en la que Paz y Antonio, sin ropa, se abrazan en un gesto íntimo mientras el gaditano besa con ternura a la presentadora de Sálvame. Además, la acompaña con un precioso texto: "Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad".

Anna Ferrer, hija de la presentadora, fue de las primeras en comentar la instantánea con unas emotivas palabras: "Habéis sido el mejor ejemplo de amor, respeto y bondad que nunca tendré. Un amor así de pleno y real, se merece ser eterno".

