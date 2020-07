Anna Ferrer se despide de Antonio Juan Vidal: "Me gustaba la familia que formábamos"

Anna Ferrer (23 años) ha sido el principal apoyo de su madre, Paz Padilla (50), en los últimos días. La joven no se ha separado de la presentadora de Sálvame, que vive uno de los momentos más dolorosos de su vida, tras la muerte del que fuera su marido, Antonio Juan Vidal, víctima de un tumor cerebral. Al igual que hizo la también actriz, la influencer ha querido despedirse públicamente del gaditano, dedicándole unas emotivas palabras.

"Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero", ha escrito Anna Ferrer junto a una imagen en la que se la ve sonriente al lado de Antonio Vidal, el día que este contrajo matrimonio con Paz Padilla.

Una tierna y sentida publicación que supera los 150.000 me gusta y que suma más de 3.000 comentarios, en los que se leen mensajes de apoyo hacia la influencer y su familia. Destacan los de algunos VIP como Alejandro Sanz (51), Tamara Gorro (33) o Mery Turiel (27).

Paz Padilla también ha querido comentar el post de su hija, haciendo alarde de su fortaleza y del todo cariño que le dio a Antonio Vidal. "La persona más fuerte que conozco con lo pequeñita que todavía eres, enfrentarte a la muerte sin miedo. No soltándole la mano, estuviste a los pies de su cama, le diste tanto amor. Podías haber huido como hicieron otros (por cobardía), pero tu amor hacia él, tu amor hacia mí, ha sido tanto que amortigua un poco mi dolor y me calma, porque sé que harás por mí lo mismo que hicimos por él, acompañarle hasta su último aliento con una sonrisa, deseándole el mejor de los viajes y diciéndole gracias por ser el padre que me hubiera gustado tener. ¡Mi guerrera de la vida! Te quiero Anna y sabes que Antonio te protegerá y nos mandará un regalo, lo volveremos a ver en el Valhalla. ¡Gracias!", ha comentado la presentadora de Sálvame.

Hasta ahora, Anna Ferrer se había mantenido muy discreta en sus redes sociales. Solo se había pronunciado en la tierna publicación que compartió su madre este lunes para despedirse del gran amor de su vida. "Habéis sido el mejor ejemplo de amor, respeto y bondad que nunca tendré. Un amor así de pleno y real, se merece ser eterno", escribía entonces la joven influencer.

Paz Padilla también se pronunció la tarde de este martes, colgando unas nuevas imágenes que desvelaban su último adiós al gran amor de su vida. La presentadora y Anna Ferrer despidieron al gaditano rodeadas de sus seres queridos, contemplando el atardecer frente al mar y bailando al ritmo de la música.

