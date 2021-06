Javier Tudela y Marina Romero, padres de su primer hijo

A pesar de que su nacimiento no estaba previsto hasta la primera semana de julio, el pequeño Javier parece haber heredado el carácter inquieto de su padre y este martes 15 de junio, por la tarde, llegaba al mundo en un hospital madrileño, convirtiendo en padres primerizos a Javier Tudela (27 años) y Marina Romero. La pareja ha convertido así en abuela a Makoke (51).

Una noticia adelantada por el programa Sálvame y confirmada poco después por el orgulloso papá. El empresario compartía a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la habitación del hospital de una cestita de regalos con un globo con el nombre de Javier dibujado y un escueto mensaje agradeciendo las felicitaciones en el día más especial de su vida, el del nacimiento de su primer hijo, al que han llamado igual que él.

La pareja durante un evento de moda. Gtres

Horas después, y ya más tranquilo, el hijo de Makoke confesaba su amor por Marina, lo que nos lleva a imaginar lo orgulloso que se siente de su pareja tras el alumbramiento de su bebé, que se ha adelantado casi tres semanas respecto a la fecha prevista del parto. "Eres, fuiste y serás en esta vida y en las que nos quedan siempre mi primera y única opción. Ya que esta vida es muy corta para solo amarte una vez", confesaba Javier a través de Instagram con una romántica fotografía de ambos durante unas recientes vacaciones.

La pareja está muy enamorada, aunque según contaban recientemente en una entrevista la celebración tendrá que esperar. Javier explicaba que "a Marina le hace ilusión la boda", pero que no será pronto debido a que el tipo de celebración que quiere llevar a cabo es muy cara. "Quiero invitar a unas 50 personas y casarnos en una playa, en las Maldivas", explicaba a Lecturas.

El 'story' compartido por el reciente papá que muestra un regalo para el recien nacido. Redes sociales

Una imagen que no tardaban en comentar tanto la propia Marina -con un sencillo "te amo mucho"-, Makoke, que exclamaba: "¡Que viva el amor!" ante tal derroche de romanticismo por parte de su hijo, y Anita Matamoros (20), con un "me muero", que revelaba su emoción. Orgullosa abuela primeriza, Makoke ha querido compartir su felicidad. Con otra foto de Javier y Marina, les agradecía por haber hecho del día del nacimiento de su primer nieto "uno de los más felices de mi vida". Rápidamente la hermana del reciente papá, Anita, se sumaba a la conversación con un "y de la mía".

Esta no fue la única reacción de la reciente tía. Aunque la influencer, afincada en Milan, no estrena 'título' con el nacimiento del pequeño Javier, se ha mostrado muy emocionada por su nacimiento. De hecho, la hermana de Diego Matamoros (34) ha salido a celebrarlo a una terraza de la capital.

Ajena a las palabras de su padre hacia la paternidad de Javier Tudela, la joven prefiere seguir en la línea que ha seguido desde el principio en el enfrentamiento con el colaborador, la de no hablar públicamente sobre ello. Con una sonrisa en el rostro que no pudo esconder, Anita fue muy discreta al hablar de cómo se encuentran el bebé y la mamá tras el parto: "Pues muy bien, yo todavía no he podido conocerle, pero me muero de ganas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

Haciendo gala de su discreción, la hija de Kiko Matamoros prefirió no dar más detalles, prefiriendo que fuera su hermano y la recién estrenada mamá los que hablen de cómo ha ido todo: "Yo no te voy a decir nada más, al final que lo diga quién lo tenga que decir".

Con uno de sus looks más coloridos a juego con las zapatillas de deporte, Anita aseguró que está encantada con su nuevo sobrino, que engrandece su faceta de tía, un título que le otorgó el pequeño Matías (3), hijo de su hermana Laura (28), y al que se sumará próximamente el hermano o hermana de este que viene en camino.

Con el pequeño Javier, Javier Tudela y Marina Romero cumplen un sueño y se encaminan a vivir sin duda el verano más especial de sus vidas como papás primerizos.

