Makoke, en el punto de mira por su fiesta con Marta López: su incierto futuro en Telecinco

Telecinco anunciaba este jueves, en directo y por sorpresa, su decisión de prescindir de la colaboradora Marta López (46 años) debido a su "actitud públicamente irresponsable" ante la pandemia de coronavirus que lleva meses afectando al país. La noticia se conocía después de que saltaran las alarmas por un positivo en Covid-19 entre los colaboradores de la cadena, un grave problema que ha puesto en jaque la continuidad de programas como Sálvame. No obstante, hasta el momento Marta no ha confirmado ni se puede confirmar que sea ella la colaboradora infectada.

El despido de Marta López se produce tras el polémico vídeo que la propia tertuliana publicaba el pasado 14 de agosto, en el que se la veía bailando en una fiesta del Festival Starlite de Marbella junto a varias amigas, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Entre las asistentes a ese evento estaba también Makoke (49), cuyo nombre se convertía en tendencia en redes en cuanto Mediaset comunicaba su decisión.

Los internautas han clamado para que la colaboradora de Viva la Vida tenga el mismo castigo que su compañera. Y es que es una medida que las voces críticas llevaban pidiendo desde que salieron a la luz los vídeos de ambas trabajadoras de Telecinco saltándose las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Estas críticas se produjeron también entre los propios colaboradores de Sálvame antes de que la cadena anunciara este desenlace. Kiko Hernández (43) era uno de los más críticos con Marta López: "Aunque es mi amiga, me parece de vergüenza (...) irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece no estar en este mundo", aseveró. A sus palabras se sumaban otros compañeros como Rafa Mora (37), que calificaba a las protagonistas del vídeo como "irresponsables", o Gema López (49), que pedía "sentido común".

Mediaset no se ha pronunciado hasta el momento sobre la continuidad de Makoke en sus programas, por lo que su futuro laboral es una incógnita. La colaboradora tampoco ha dado explicaciones públicas ni ha pedido perdón por el polémico vídeo, cosa que sí hizo Marta.

Lo cierto es que por parte de la cadena no se ha especificado que la conducta irresponsable a la que hacen referencia en el comunicado sea la que se observa en el vídeo de Starlite, pues de ser así resultaría complicado defender la continuidad de Makoke en su puesto de trabajo.

Cabe recordar que, tras la polémica fiesta en Marbella, tanto Makoke como Marta López estuvieron en Viva la vida y Sálvame, respectivamente, por lo que un contagio de cualquiera de las dos afectaría a sus compañeros de programa.

En medio del revuelo, la exmujer de Matamoros parece ajena a las críticas y no ha dudado en seguir desplazándose por la geografía española, tal y como ha compartido en sus redes sociales, descartando así que se encuentre confinada como otros colaboradores de Telecinco. Makoke está pasando unos días en Baleares, destino en el que ya había estado antes de su polémico viaje a Málaga.

