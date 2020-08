Lidia San José desvela si ha hablado con Ana Obregón tras la muerte de su hijo, Álex Lequio

Lidia San José (37 años) es una de las actrices de Paquita Salas que más ha entretenido a los espectadores y cuyo personaje ha enamorado a todos. La actriz es un claro ejemplo de la renovación por la que tienen que pasar muchos grandes intérpretes de nuestro país y demuestra, nuevamente, la gran profesionalidad que tiene ante las cámaras.

Este viernes por la tarde, Lidia San José asistió la inauguración del Festival de Málaga y allí, ante los medios de comunicación, confesó cómo se encuentra tras haber estado confinada, como todos los españoles, varios meses: "Muy malamente, pero por cosas externas que me han pasado de enfermedades en mi casa. En México sola... durante un mes y medio no vi un ser humano en mi casa. Estrenamos serie pero no pudimos celebrarlo".

Lidia San José en el Festival de Cine de Málaga.

Lidia San José y Ana Obregón (65) no solo coincidieron en A las 11 en casa, la mítica serie de Televisión Española de los años 90, sino que también lo hicieron en el set de Paquita Salas muchos años después. En cuanto a si ha podido hablar con Ana Obregón, compañera de profesión, tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, Lidia ha explicado lo siguiente: "No, no. Ni lo he intentado, ni me parece que sea el momento. Es algo que no es ley de vida, no soy creyente porque el mundo está lleno de injusticia y si hay un Dios que permite eso, perdóname pero... Escribí a Ana, pero no hay palabras para describir lo que ha pasado".

Ante la delicadeza del asunto, Lidia ha optado por no prudencia y la discreción. Exactamente la misma postura tomó cuando se enteró de que Ana y su hijo estaban en Estados Unidos tras conocerse que el joven empresario tenía cáncer. Así lo confesó San José a JALEOS en una entrevista exclusiva con este medio en junio de 2018.

Lidia y todo el equipo al completo de Paquita Salas presentaron la serie en Madrid y la única ausente entonces fue Ana, que se encontraba en Nueva York junto a Álex, que estaba siendo tratado del sarcoma de Ewing que padecía. "Me es muy difícil gestionar esas cosas...", comenzaba relatando. Y seguía: "Cuando yo viví un terremoto en México, que para mí fue muy fuerte, la cantidad de mensajes que recibí acabó siendo contraproducente. La situación me superó, "¿estás bien?" "¿sigues bien?" Te sientes en la obligación de contestar. Sí que he preguntado a amigos cercanos a Ana pero yo no quiero hacerlo porque creo que ella querrá pasar del teléfono".

Actores de la serie 'A las 11 en casa'.

Lidia San José también trabajó durante mucho tiempo en la serie Ala... Dina con la humorista gaditana Paz Padilla (50), a la que admira como profesional, pero sobre la que confiesa que tampoco ha podido ponerse en contacto con ella tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal: "No, hace mucho tiempo que no veo a Paz, cuando la veo, superbién, pero no tenemos una relación... pero me parece lo mismo que lo anterior. En esos momentos te abrumas y no quieres saber nada de nada. Cuando yo viví el terremoto de Méjico, recibí tantos mensajes que se vuelve contraproducente. Lo mejor es dejar que la persona lo procese".

Licenciada en Historia, Antropología y Arte Dramático. Lidia San José vive el éxito como algo efímero, relativo, que va y viene, pero siempre subraya que lo bueno permanece y que la vida está "para gozarla". Su filosofía es clara, también ayuda que se encuentre en su mejor momento profesional y también personal con un sinfín de proyectos en su horizonte.

[Más información: Lidia San José: "Estoy centrada en mí. Cada vez que hay un hombre me quita la vida"]