Hugo Sierra, el hombre que renegaba de los 'realities', ha negociado para 'La casa fuerte 2'

"Esto de los concursos no es para mí, me dedicaré a mi nuevo trabajo, este es mi último reality. Gracias, hasta aquí llegó mi historia televisiva. No tengo el temple para esta historia". Así anunciaba Hugo Sierra (46 años) el fin de su etapa en televisión tras convertirse en el cuarto finalista de Supervivientes 2020. Sus palabras causaron un gran revuelo. Decía adiós, según algunos, después de no haber conseguido su victoria en el concurso. Un tanto humillado en su orgullo, según otros. Hugo, el gran estratega del concurso selvático, se despedía.

Hay que recordar que los últimos días del programa, ya en España, apenas si se relacionaba con sus compañeros. Mantenía una actitud huraña y nada sociable, tal y como se vio. Hasta que dijo esa frase tan contundente: se iba para no volver. El uruguayo, que fue criticado por su "mal perder", se explicaba entonces ante Jorge Javier Vázquez (50): "Quiero darle mucha caña al tema del fútbol, es mi sueño por cumplir". Sierra se había estado preparando el título de Representante de futbolistas antes de comenzar su aventura en Honduras. No obstante, más allá de esas ambiciones, Hugo tiene otras.

Hugo Sierra e Ivana Icardi en una imagen de archivo. Gtres

JALEOS puede confirmar que la expareja de Adara Molinero (26 años) ha estado negociando, perfilando su fichaje por La casa fuerte 2. Hugo quiere volver, desea retornar a esos realities de los que renegó. Sierra se desdice: necesita volver, no se sabe si a nivel económico, pero sí de imagen. Este medio puede asegurar que la negociación ha existido.

De momento, se desconoce si la productora contará entre sus fichajes con Hugo Sierra y, presumiblemente, con su pareja Ivana Icardi (25), que también ha entrado en la propuesta. La información que maneja este medio es que llegaron a firmar el precontrato para ingresar en el concurso. Eso sí, en los últimos días se habrían producido importantes cambios en lo que se refiere al perfil de los concursantes, en un afán por remodelar la idea inicial que se pergeñó. De momento, nada oficial sobre Hugo se conoce. Lo que es un hecho es que Hugo Sierra quiere, desea o puede que necesite volver. El hombre que renegaba ahora ha terminado claudicando.

Su polémica final en 'SV 2020'

Hay que recordar que Hugo Sierra no terminó precisamente de forma cordial su paso por Supervivientes 2020. El hecho de quedar el cuarto finalista y haber sido expulsado no le sentó nada bien al uruguayo, quien sacó ante los espectadores su peor versión: "Eso pasa a veces por tener la boca grande, por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos y no callarme nada. Hay que ser real. Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende".

Y añadió: "No voy a cambiar nunca. Será lo que le enseñaré siempre a mi hijo, a morir de pie y no vivir arrodillado... Yo sé que para mi gente, para mi familia y para mí mismo soy un ganador de este concurso y me voy por la puerta grande". El que fuera vencedor de GH Revolution aseguró que no va a volver a participar en ningún reality: "He estado reflexionando estos días y esto no es para mí. Este será el último reality que hago. Me dedicaré con toda la pasión del mundo a mi nuevo trabajo".

Dio las gracias al equipo del programa y se dirigió a sus fans: "A mi legión la veré en mis directos, que los haré por ellos... A todos muchísimas gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva, porque ya veo que no tengo el temple para esto". Su salida del concurso no aconteció sin que el presentador diese su opinión al respecto: "Tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú... Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir, porque si algo ha quedado claro en este 'reality' es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder, porque es lo que hace uno normalmente". ¿Volveremos a ver a Hugo Sierra y a Jorge Javier en una conexión en directo? Al tiempo.

[Más información: Hugo Sierra, emocionado al recordar la mala relación que tiene con su hija mayor]