Sonia Monroy y su marido, nuevos concursantes confirmados de 'La casa fuerte 2'

La segunda edición de La casa fuerte promete. Tras confirmarse el fichaje de Isa Pantoja (24 años) y su prometido, Asraf Beno (24), Jorge Javier Vázquez (50)pregonó este jueves en Sálvame los nombres de otra de las parejas que estarán en el reality. Se trata de Sonia Monroy (47) y su joven marido, Juan Diego, también conocido como JD. Ella es una auténtica creadora de contenido y entretenimiento desde hace décadas, pero él es un absoluto desconocido para la audiencia española.

¿Entrará Sonia el primer día del programa con un vestido rojo y la bandera de España reliada por los cuatro costados de su cuerpo? Así es como posó en la alfombra roja de los Oscar. Quizá eso no lo llegue a hacer, pero lo que sí que puede llegar a ocurrir es que el amor que siente por su marido culmine en un embarazo en La casa fuerte ya que, como confesó ella misma este verano pasado, quiere ser mamá.

La actriz tendrá que hacer un alto en su camino hacia el estrellato Hollywoodiense, donde reside desde hace años, para concursar en el novedoso reality de Telecinco. Aunque, en vista de lo que ha publicado en su Instagram, está feliz de poder participar en un formato tan divertido de la cadena de Paolo Vasile: "Ya es oficial! JD y yo somos concursantes de el reality @lacasafuerte_tv 2 . Estamos muy emocionados de ir juntos a un reality donde haremos pruebas físicas ya que los dos somos muy competitivos como muy bien sabéis las personas que nos conocéis. También entramos para divertirnos y sobre todo para divertir a la audiencia y mas aún en estos momentos tan tristes, por lo menos para dar un poco de ánimo a todas las personas que están pasando por momentos malos. Así que vamos a dar el 100% de nosotros para hacer un gran concurso. (Espero que por fin se conozca mi faceta cómica en este reality)".

Juan Diego y Sonia acudieron a Sábado Deluxe en 2018, aunque la absoluta protagonista fue ella y apenas se pudo conocer nada del joven que había conquistado su corazón. Ahora será el momento de hacerlo y de confirmar si su relación es tan sólida como venden.

Durante el concurso, además, se podrá atestiguar lo mucho que ha mejorado -o no- Monroy sus dotes interpretativas. Según se ve en su Instagram, no para de realizar cortometrajes, papeles en telenovelas, anuncios para la televisión americana e incluso coprotagonizar películas policíacas.

Sonia Monroy se presenta como un ave fénix que remonta con asiduidad, ya que en 2018 vivió uno de sus peores años. Su hermano Frank murió en extrañas circunstancias, al igual que otro de sus hermanos tiempo atrás.

"Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano esta siendo lo más doloroso que me pasó en la vida, estoy abatida, destrozada. Estaba preparándome para ver partir a mama, no a ti Frank, no a ti mi hermanito, no. Te llevaré siempre en mi corazón", comunicaba entonces a través de sus redes.

