Alicia Senovilla triunfa como presentadora en Castilla-La Mancha: su buen momento laboral

Alicia Senovilla (51 años) está viviendo un buen momento profesional. Si bien es cierto que hubo una época en su vida en la que las ofertas laborales no fueron tan boyantes como le hubiera gustado, en la actualidad Senovilla no puede quejarse. Ella es el claro ejemplo de que triunfar en la televisión no está necesariamente ligado al ámbito nacional: el éxito autonómico existe. Y de qué manera. Alicia es una más en las casas del público castellano-manchego.

Presenta con gran acogida en Castilla-La Mancha el programa A tu vera, un concurso musical más que longevo en la cadena con el que Senovilla lleva al frente desde el año 2011. La última temporada del espacio se saldó con un 12,2 por ciento de share y 62.000 espectadores. Es una de las grandes bazas de la cadena. No solo Alicia Senovilla capitanea este buque insignia, sino que el pasado sábado estrenó Mi gran tarde, también en el canal manchego.

Un magazine que "repasa la actualidad de forma amena y divertida, deteniéndose en la crónica social para acabar analizando la oferta cinematográfica de CMM y todas las anécdotas que rodean a cada película". A su lado, Vicente Serrano, director de Estando contigo, el espacio matutino de la cadena. Ahora, Serrano da el salto a la presentación de la mano de Senovilla. Además, Alicia también se ha lanzado con éxito a otra aventura, en esta ocasión en YouTube. Presenta cada viernes el espacio de corazón Bámbola, dirigido por Saúl Ortiz, y el programa Gaveta de mil cosas.

Alicia Senovilla en una imagen de archivo. Gtres

Sea como fuere, Alicia Senovilla está disfrutando de un buen momento profesional. Lo hace con la madurez, y la prudencia, de quien sabe que la televisión es tan afímera como injusta a veces. Ha vivido tantas subidas y bajadas durante 30 años de trayectoria, tantos éxitos y tantos 'palos', que conoce a la perfección lo que es caerse y levantarse, lo que es estar sin trabajar y que el teléfono no suene durante meses, incluso años.

Empezó como ayudante de producción llevándole los cafés al presentador de informativos Pedro Piqueras (63), con el que siempre ha mantenido una buena relación. Fue locutora de radio, y con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una de las reinas de las mañanas de Antena 3. Le gustaba alardear de que cuando trabajaba en esta cadena competía "con muchos menos medios" que en la actualidad. Incluso llegó a ser competencia directa de María Teresa Campos (79): "Superaba muchas veces a María Teresa en las audiencias con un presupuesto mucho menor".

Alicia Senovilla entrevista a Belén Esteban en el año 2001. Gtres

Siempre se ha considerado una "autónoma" dentro del mundo de la comunicación, y ha trabajado en todo tipo de formatos. Desde entrevistas a políticos, hasta sincerarse con una joven Belén Esteban (46). Cuando las cosas no le salieron bien, logró reinventarse trabajando como Community Manager en una empresa. Castilla la Mancha ha sido su segunda casa durante los últimos años, hasta que Telemadrid tocó a su puerta. Tuvo la suerte de que, cuando su programa de la televisión madrileña fracasó, las puertas de Castilla la Mancha se volvieron a abrir para ella.

De todos los espacios que Senovilla ha presentado, uno de los más recientes y especiales para ella fue En boca de todos. Senovilla dijo adiós a su público madrileño el día 15 de junio del 2018, tras el fin del programa del corazón de Telemadrid, que no logró estar a la altura de lo esperado. Pese a las ilusiones que la presentadora había depositado en ese proyecto, que la situó de nuevo en una primera línea mediática, la audiencia no llegó a corresponderle de la misma manera.

Su perfil no terminó de encajar en las expectativas de sus superiores. Esto supuso un gran revés profesional y personal para la madrileña. "Ella es una persona muy fuerte y positiva, que siempre está contenta y animosa. Es raro verla triste, pero, como es lógico, verse sin trabajo no le gusta a nadie. Alicia está fastidiada, que te digan adiós es duro", aseguró en su día a este medio alguien de su entorno.

Su amistoso divorcio

Alicia Senovilla, su exmarido y sus dos hijos, Erasmo y Carlota. Gtres

Alicia siempre se ha mostrado poco receptiva a hablar sobre su vida personal, pero en el año 2014 se convirtió, sin ella desearlo, en protagonista de la prensa del corazón por el divorcio con su marido, Erasmo Úbeda, después de más de 20 años juntos y dos hijos en común, Candela (18) y Erasmo (14). A pesar de que se les rompió el amor, es cierto que la separación se produjo en términos amistosos, sobre todo por el vínculo en común que une a ambos de por vida, sus dos hijos. La presentadora decidió poner punto final a su con Erasmo, que, además de ser su marido, también ejercía como su representante: "Erasmo y yo hemos tomado la decisión de separarnos de mutuo acuerdo por un claro desgaste en nuestra relación, pero todo se ha llevado en muy buenos términos. Llevábamos juntos toda la vida. Ha sido y será mi mejor amigo, pero ahora todas mis energías están puestas en mi trabajo", comentó Alicia en sus primeras declaraciones tras la separación.

A pesar de que en los últimos años la suerte no ha estado del todo de su lado en el ámbito laboral, parece que ha encontrado la estabilidad en el amor. Eso sí, hay que añadir que su prioridad en la vida siempre han sido y serán sus dos hijos.

