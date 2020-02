Alicia Senovilla: "Perdí una hija porque se le hizo un nudo en el cordón. La doné a la ciencia"

La presentadora Alicia Senovilla (50 años) ha rememorado uno de los momentos más trágicos de su vida: la pérdida de una hija. La descubridora de Belén Esteban (46), aparte de desvelar la identidad de su nuevo amor, ha contado en una entrevista cómo vivió un aborto. También, la periodista ha narrado el acoso que sufrió por parte de un jefe en su época en la radio.

Entre su primer y segundo hijo, la madrileña perdió a una niña. "Perdí una hija porque se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riesgo. Estaba de 39 semanas. Tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. La doné a la ciencia", ha desvelado en las páginas de la revista Lecturas.

Gracias al apoyo de su familia, la presentadora logró salir adelante. Varios compañeros de profesión se preocuparon por ella como la periodista Maria Teresa Campos (78). Alicia le está muy agradecida. Aunque no se conocían, cuando se enteró de la noticia, la periodista consiguió su teléfono y se puso en contacto con ella con el fin de darle sus condolencias.

También se ha referido a la hija de la veterana presentadora Carmen Borrego (53), quien le dirigió en un programa de copla en Castilla La Mancha. "Carmen como directora es una hija de puta, pero en el buen sentido. Es la leche de dura, de exigente y de comprometida con su trabajo. Es una tía escrupulosa a más no poder".

En la actualidad, Alicia vive un momento dulce. Mantiene una relación con José Manuel Gómez Villar, el cirujano estético que ha operado a varios colaboradores de la televisión como Mila Ximenez (67) o Victor Sandoval (53). "Es mi vida, mi ilusión, es mi compañero de aventuras, como yo le llamo", ha confesado.

"Concidí con Rappel en un programa y me dijo: "Te vas a enamorar de alguien más joven que tú". Pensé: "¡A este se le ha ido la olla!". A los 15 días conocí a un muchacho más joven que yo", ha comentado en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas. El médico le invitó para hacer una promoción y se intercambiaron los teléfonos. A partir de ahí, empezaron una bonita historia de amor. "Me he enamorado como una adolescente", ha asegurado.

La pareja se lleva 12 años aunque la edad no es un hándicap en su relación. De hecho, no descartan en irse a vivir juntos y más adelante pasar por el altar. Por el momento, su nueva pareja se lleva "fenomenal" con sus hijos.

La portada de la revista Lecturas.

A la periodista, uno de los rasgos que más le ha enamorado del médico es su romanticismo. La pareja un día vieron pasar un avión y él le preguntó: " ¿A dónde te gustaría ir?. Ella le respondió que su sueño era visitar París. Y un 3 de enero le llevó a la ciudad del amor sin ella saberlo: "Hasta que llegué a la puerta de embarque no supe que me llevaba allí".

La periodista está viviendo junto a sus hijos en la casa en la que convivió con su exmarido Erasmo Úbeda, al que conoció cuando fue a trabajar a Cádiz. Precisamente en esa época sufrió un acoso por parte de un jefe. "Un día me citó en unhotel para hacerle una entrevista a un personaje. Llegué al hotel y, cuando fui a la habitación, allí solo estaba este señor, que cerró la puerta y me acorraló. Llegué a pasar mucho miedo", ha confesado.

Alicia Senovilla, en la radio. Redes

La 'descubridora' de Belén Esteban

Alicia fue la pionera en el mundo del corazón con el programa Las tardes de Alicia y la primera en hacerle una entrevista a Belén Esteban. "No todo el mundo creía a Belén, dí la cara por ella muchas veces. La he cuidado, la he mimado, y ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada", ha comentado. Desde que la periodista dijera que cuando trabajaron juntas ella se había comportado como su hermana mayor -una declaración que no le sentó nada bien a Belén-, ambas han mantenido una tensa relación.

Durante el tiempo que trabajaron juntas, Alicia se preocupó por la salud de la colaboradora: "Una vez, Belén se desmayó por una subida de azúcar, y me enfrenté a los que decían que era porque se había tomado cosas".

La periodista, en una entrevista con Belén Esteban. Gtres

