Sonia Monroy, devastada por la muerte de su hermano: el segundo en trágicas circunstancias

Sonia Monroy (45 años) está viviendo su peor momento. La actriz ha sufrido, por segunda vez, el fallecimiento de un hermano, hecho que le ha provocado un fuerte dolor y que le mantiene "abatida y destrozada".

"Es difícil entender porque la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible. Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano", escribía en Instagram con una imagen en la que aparece junto a él.

Sonia ha perdido a su hermano en un accidente de moto, hecho que se repite en su vida familiar, otro hermano suyo falleció en las mismas circunstancias hace unos años, aquel fue uno de los episodios más duros de su vida.

"Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano esta siendo lo mas doloroso que me paso en la vida, estoy abatida, destrozada. Estaba preparándome para ver partir a mama, no a ti Frank no a ti mi hermanito no. Te llevaré siempre en mi corazón", ha confesado en la famosa red social.

En su paso por Telecinco más de una vez confesó sentirse culpable por la trágica muerte de su hermano. ""Lo de mi hermano fue muy duro porque yo monté una discoteca en Barcelona y él, como era Dj's iba a trabajar conmigo. Esa noche no quería venir y yo le insistí porque quería ver la cabina montada. Al final vino, montó la cabina y luego se marchó. Bajando de la discoteca, que estaba en Montjuic, se salió en una curva y se desnucó", contó en la isla de Honduras.

La concursante de Supervivientes ha escrito una bonita carta en la que ha compartido la terrible noticia con sus seguidores. Tal y como confirman sus palabras, la madre de la cantante no se encuentra en un buen estado de salud, situación que le ha ocasionado más de un disgusto.

Su madre, a la que adora, sufre las molestias de la edad. "Por favor, no te rindas", escribía el pasado mes de agosto junto a una instantánea junto a ella. : "Simplemente cuida de tu madre como ella lo hizo por ti. Te amo mamá. Por favor, no te rindas", aconsejaba a sus seguidores.

[Más información: Sonia Monroy, destrozada: le roban 60.000 euros en el aeropuerto de Barcelona]