Hablamos con Marián Ávila, la modelo española con Síndrome Down que desfiló en Nueva York

Marián Ávila (14 años) es una joven adolescente que ha cumplido su sueño. Y no era pequeño. Se ha convertido en la primera modelo española con Síndrome Down y la pionera patria en la pasarela más famosa del mundo: la de la Fashion Week de Nueva York. Ha hecho historia, pero para ella lo más importante es que "lo hace porque le gusta" y porque es un ejemplo para muchas chicas como ella.

Marián con Keiza, en la Fashion Week de Nueva York.

Su vida dio un giro de 180 grados cuando una joven de Florida y de su edad contactó con ella por correo electrónico para darle una gran noticia: "!Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York. Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada". La respuesta fue obvia y el pasado 8 de septiembre brilló sobre la pasarela de la diseñadora Talisha White.

¿Cuándo llegaste de Nueva York?

El miércoles a las once.

¿Cómo te ha ido por la Semana de la Moda de Nueva York?

La verdad es que ha sido muy emocionante. No tengo palabras. Fue un sueño.

¿Estabas nerviosa cuando saliste a la pasarela?

No, estaba segura y tranquila.

¿Quién te acompañó a Nueva York?

Toda la familia. Estaba muy arropada, la verdad.

¿Quién dirías que es tu gran apoyo?

Mi hermana, siempre está conmigo. Me hace las fotos para las redes sociales y me apoya siempre.

¿Qué es lo que más te ha gustado de ir a Nueva York?

Pues conocer a Keisha (la hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week que le dio la oportunidad de estar allí) y a las modelos.

Estuviste con Talisha White, la diseñadora que te dio la oportunidad de desfilar, ¿qué tal con ella?

Fui a agradecerle la oportunidad y me puse a llorar.

¿Y de la ciudad qué es lo que más te gustó?

Es una ciudad muy guay.

En su amplio currículum laboral ya puede presumir de haber trabajado con los diseñadores de alto nivel de nuestro país, como Francis Montesinos o Ágatha Ruiz de la Prada. Además, ha sido la protagonista de campañas publicitarias y catálogos tan importantes como el de El Corte Inglés. Se la considera toda una súpermodelo a su temprana edad y su agenda está repleta de eventos, sesiones de fotos y desfiles desde que debutara en el año 2016 sobre una pasarela.

¿Quién es tu diseñador favorito?

Custo Barcelona, Francis Montesinos y Ágatha Ruiz de la Prada.

Marián conoció a su ídolo: Nieves Álvarez.

¿Tienes alguna modelo que admires?

¡Sí! ¡Y la he conocido! En la Fashion Week de Madrid. Es Nieves Álvarez. Sí, es increíble como persona.

¿Con qué estás ahora?

Estoy practicando en casa con los tacones. Y voy a clase, a estudiar.

¿Te paran por la calle para hacerse selfies?

Solo un poco, pero está bien. Me gusta.

¿Si no fueras modelo, qué te gustaría ser?

La verdad es que no lo había pensado. Lo que más me gusta es ser modelo. Pero aparte también me gustaría ser actriz y cantante.

O sea que, ¿cantas y actúas?

Sí. Voy a clases de canto, para vocalizar y estudio en la Escuela de Primera Toma. Y también estudio inglés.

¿Cuál es tu ropa favorita para vestir? ¿El estilo que más te llama?

A mí me gusta ponerme vestidos de fiesta. De noche. Con los que te presentas a un evento, porque siempre da alegría.

Y en tu día a día, cuando te levantas y abres el armario, ¿qué eliges para vestirte?

Pues yo la verdad me visto muy fashion ahora.

¿Y cómo es eso?

Pues por ejemplo, ahora me voy a poner unos zapatos plateados con un pantalón blanco con perlitas plateadas y una camiseta plateado. Es que el plata está de moda este año.

¿Tus amigos o compañeros de clase qué sienten con todo lo que estás viviendo?

Me dicen que les cuente mi experiencia en Nueva York y están muy contentos de ver todo lo que estoy haciendo.

¿Y cuándo les dijiste a tus padres que querías ser modelo, cómo reaccionaron?

Me apoyaron desde el primer minuto.

Ha sido protagonista de varios catálagos de moda.

Marián conoce las últimas tendencias a la perfección, sabe qué complementos van con cada tipo de look y se ha codeado con grandes figuras del mundo de la moda desde los 11 años. Parte de esa superación que muestra sale de su seguridad y del apoyo constante de su familia. Y es que cuando comenzó a darse cuenta de que la gente o los compañeros de clase le miraban más de lo normal, se lo comentó a su madre, y su respuesta fue: "Eso es por lo guapa que eres". Esa frase ha sido su bandera para dar cada paso en la vida y encima de la pasarela. Sin miedo a nada.

¿Qué te gustaría decirle a las chicas de tu edad que tienen un sueño?

Les diría: "Mucho ánimo, que vosotras también podéis hacerlo".

Pero hay que currárselo...

Sí, es mucho trabajo. Pero lo hago porque me gusta.

