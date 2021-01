Norma Ruiz anuncia que está embarazada de su primer hijo

La actriz Norma Ruiz (38 años) ha comenzado el año de la mejor forma posible. Está esperando su primer hijo junto a su novio Bosco James, con el que comenzó una relación sentimental en 2015. "¡Los Reyes este año nos han traído el mejor regalo del mundo! ¡Felices Reyes!!", anunciaba la intérprete desde su Instagram. Eva Isanta o Alejandro Tous, son algunos de los compañeros de profesión que han felicitado a la intérprete.

Norma y Bosco iniciaron su relación hace cinco años y desde entonces se han prodigado poco en los medios de comunicación, aunque tampoco han optado por el ocultismo sino por la naturalidad, ya que son varios los eventos en los que James ha acompañado a su pareja.

Norma Ruiz ha hablado en muy pocas ocasiones de su vida privada. En 2016, cuando apenas llevaba un año de relación con Bosco James aseguraba haber encontrado a la persona que necesitaba en su vida. "Ahora me encuentro en un momento muy bueno. A lo largo de mi vida he pasado por distintas relaciones y es difícil encontrar a un hombre que te complemente y con el que caminar de la mano. La vida es una montaña rusa y esta profesión, también. Creo que ahora estoy en un buen momento y que lo he encontrado", aseguraba a la revista Diez Minutos.

Bosco James trabaja en la Golf Coachin Academy y se dedica a entrenar a jugadores tanto profesionales como amateurs. Técnico Deportivo por la Business Administration & Sport Marketing, James ejerció como jugador profesional durante años.

Norma Ruiz, madrileña nacida en 1982, empezó su trayectoria en la infancia como bailarina llegando a compartir escenario con el recordado Miliki. Tras estudiar Arte Dramático debutó en el cine con la comedia La fiesta (2003), un film sin pretensiones que obtuvo un aceptable éxito de taquilla.

Sin embargo, su experiencia en la gran pantalla es limitada pese a ver participado en películas como Tensión sexual no resuelta o La herencia Valdemar. Han sido sus trabajos en televisión los que le han hecho popular, sobre todo a raíz de su participación el culebrón Yo soy Bea en 2006. Desde entonces ha participado en series como La que se avecina, La baronesa dando a vida a Blanca Cuesta o Volver a verte, donde hacía de Rocío Dúrcal. En la actualidad está pendiente del estreno de Señor, dame paciencia junto a Jordi Sánchez.

