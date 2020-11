Edurne, embarazada de su primer hijo junto a David de Gea

Edurne (34 años) está de enhorabuena. La cantante ha publicado este jueves en su perfil de Instagram que en los próximos meses ella y su pareja, el futbolista David de Gea (29), se convertirán en padres tras casi 10 años de relación.

"Cucú. #BabyIsComing", ha escrito Edurne junto a una curiosa imagen que muestra un biberón en tonos azules, en medio de un guante del portero del Manchester United y un micrófono. Al mismo tiempo, su pareja ha compartido una fotografía igual, que ha descrito con varios emojis y el hashtag que también ha usado la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Cucú!! 🐣💛 #BabyIsComing Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 5 Nov, 2020 a las 6:23 PST

En pocos minutos, las publicaciones de ambos se han llenado de un sinfín de comentarios en los que se leen mensajes de felicitaciones. Destacan los de algunas celebridades como Paula Echevarría (43) o María Pombo (26), quienes también están embarazadas. Risto Mejide (45), Amaia Montero (44) y Cristina Pedroche (32) son otros de los rostros conocidos que se han alegrado públicamente por la noticia.

Hasta ahora no se conocen más detalles sobre el embarazo de la cantante. Lo que sí se sabe es que Edurne ha cumplido con uno de sus sueños. Y es que, en alguna ocasión, ya había hecho referencia a sus ganas de convertirse en madre.

Edurne y David de Gea, en las calles de Manchester. Gtres

La noticia, además, ha llegado en uno de los mejores momentos profesionales de la artista. Este año, además de ser miembro del jurado de Idol kids y Got Talent, Edurne ha estrenado disco y ha vuelto como presentadora. La cantante se ha puesto al frente de Fam Jam ¡Baila en Familia!, la adaptación española del conocido talent show estadounidense, emitido en Disney Channel.

Su historia de amor

David de Gea y Edurne se conocieron hace casi una década, durante la grabación de un villancico solidario que puso en marcha una conocida marca de videojuegos. Ambos formaron dueto, se enamoraron y dieron comienzo a su historia de amor. A pesar de épocas de rumores de crisis y de vivir un noviazgo a distancia por el trabajo del deportista, la pareja se ha mantenido unida. Ahora, con la noticia de que serán padres en los próximos meses, demuestran que su relación está más fuerte que nunca.

Este verano, de hecho, la que fuera finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo, publicó su nuevo disco, Catarsis, con una canción muy especial que habla de su historia de amor con el futbolista. "Tengo que decir que David no tenía ni idea. Me apetecía que en este disco, que estoy muy involucrada en todo el proceso, pudiera regalarle algo después de nueve años de relación. Le enseñé las otras canciones, pero con esta esperé. Cuando llegó al estribillo, que habla de los nueve años y se dio cuenta de que era para él, se emocionó un poco", explicó la cantante en El Hormiguero.

Este año, además, ha sido muy importante para ambos, ya que nunca habían estado tanto tiempo juntos. "En nuestro caso, el confinamiento lo hemos pasado muy bien. Como siempre estamos trabajando los dos, pues él está ahí con los partidos y yo aquí también trabajo mucho... Nos ha venido muy bien. Yo he estado feliz, muy bien y muy tranquila", decía Edurne el pasado mes de junio al regresar a España, después de haber pasado la cuarentena fuera del país. Entonces, también respondía a las preguntas sobre sus intenciones de pasar por el altar. Dejando claro que no tiene ninguna prisa, respondía: "Así llevo más de nueve años y la verdad que estamos muy bien. Tampoco somos de planificar nada, creo que hay que vivir el día a día. Sí el día de mañana surgiese... Pero no está en nuestros planes".

