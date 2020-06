Edurne: "David de Gea y yo estamos bien sin casarnos. Llevamos nueve años así"

Edurne (34 años) estaba deseando regresar a España y, por fin, lo ha conseguido. La cantante ha pasado el confinamiento fuera del país junto a su pareja, David de Gea (29). La jurado de Got Talent estrena nuevo disco, Catarsis, y en la presentación del mismo ha confesado que el encierro ha tenido sus cosas positivas y negativas. La más importante, y buena, es que nunca antes había podido disfrutar de tanto tiempo libre con el hombre al que ama. Aunque ha llevado bastante mal estar alejada de su familia y de la gente a la que quiere.

Ella y De Gea se han podido conocer mejor, si cabe, durante la cuarentena: "En nuestro caso, el confinamiento lo hemos pasado muy bien. Como siempre estamos trabajando los dos, pues él está ahí con los partidos y yo aquí también trabajo mucho... nos ha venido muy bien. Yo he estado feliz, muy bien y muy tranquila". Una de las cuestiones que siempre sobrevuela a la pareja es si pasarán pronto por al altar. Ella no tiene prisa: "De momento no. Así llevo más de nueve años y la verdad que estamos muy bien. Tampoco somos de planificar nada, creo que hay que vivir el día a día. Sí el día de mañana surgiese... pero no está en nuestros planes".

Edurne y David De Gea en una imagen de archivo. Gtres

Más allá de su nuevo disco y del confinamiento, la intérprete se ha querido acordar del fallecimiento de Álex Lequio y ha rememorado su trabajo con Ana Obregón (65) en Ana y los 7: "Con Ana no tenía secuencia, pero sí que recuerdo que en uno de los días me la crucé por los pasillos de allí. Yo tendría 16 años o así. Fue antes de Operación Triunfo y sí que te puedo decir que era más maja... Fue maravillosa conmigo". Por este gran recuerdo que guarda de la expareja de Alessandro Lequio (59), Edurne le ha dedicado estas bonitas palabras: "Le mando todo mi amor, todo mi cariño porque creo que lo peor que te puede pasar es que se te vaya un hijo. No me puedo poner en su piel con lo que está pasando, así que lo único que le mando es todo mi amor y todo mi cariño para ella".

Por otro lado, su trabajo en Idol Kids, que todavía no se ha emitido, es uno de los más esperados para los espectadores de este tipo de shows. En él, Edurne compartió mesa con Isabel Pantoja (63), quien también ejercía como jurado, y con Carlos Jean (46). A pesar de que las grabaciones terminaron hace mucho tiempo, la cantante confiesa tener buena relación con sus compañeros: "Tenemos un grupo de WhatsApp, estamos Jesús Vázquez (54), Isabel Pantoja, Carlos Jean y yo. No estamos todo el día hablando, pero sí que de vez en cuando preguntamos '¿cómo vais?'. Al final, después de tantas horas trabajando juntos creas una familia y yo los echo de menos. Nos lo pasamos muy bien". Mucho se ha hablado durante el confinamiento sobre cómo lo estaría llevando Isabel Pantoja en Cantora y Edurne, que goza de una buena relación con la tonadillera, no ha dudado en desvelar cómo está: "Solamente nos mandamos un mensaje de que estaba todo bien, la familia bien".

