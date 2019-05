Edurne, sobre las relaciones: “Siempre he sido más de dejar yo”

El pasado fin de semana se celebraba una nueva edición del Festival de Eurovisión, con un resultado otra vez decepcionante para España. Han pasado ya cuatro años desde que Edurne (33 años) estuviera en esa cita representando a nuestro país y la madrileña vuelve a ser noticia, pero esta vez por su regreso al panorama musical. Su tarjeta de presentación es Demasiado tarde, una canción que ha compuesto ella misma y en la que cuenta con la colaboración de Carlos Baute (45).

Esa fue la razón por la que volvió a El Hormiguero, un programa del que ya es invitada platino, algo que se notó en el asiento, la taza y, por supuesto, la famosa tarjeta. Por eso, la primera parada fue ver un vídeo resumen con las visitas anteriores de la cantante al talk show de Antena 3.

Entre prolegómenos y recuerdos, el espacio que presenta Pablo Motos (53) llegó a la pausa habitual de publicidad sin apenas iniciar la entrevista con Edurne. Hubo que esperar al regreso del bloque comercial para conocer sus impresiones de este regreso. “Han sido más de cuatro años, un parón en el que he estado reflexionando, quería hacer algo más mío, más personal. Hay gente que decía que era demasiado tarde, yo no lo creo, nunca es tarde si de verdad lo sientes”, valoró la artista.

Después de ese tiempo fuera del foco, parece inevitable que sienta algo de vértigo por ver qué acogida iba a tener entre el público su nuevo trabajo. “Por supuesto, sobre todo con este tema que tiene una base pop pero con ritmos latinos. Tenía miedo por ver cómo lo recibiría la gente, pero la acogida que está teniendo me hace muy feliz”. En relación al primer single, define que habla de esas situaciones en las que “muchas veces, por no decir algo, va pasando el tiempo y las cosas acaban siendo diferentes”.

Esa valoración llevó a Pablo Motos a hacer una pregunta a Edurne sobre si había tenido algún amor así durante la adolescencia. Aquí, la madrileña se mostró muy clara: “Siempre estaba el típico cuando iba de vacaciones, alguien que era más mayor. A pesar de ello, no he tenido amores duros de la infancia, era más de dejar yo”. Ese comentario propició la broma del presentador, quien aseguró que él vivió una experiencia opuesta, “yo estaba en el lado de esos que dejabas”.

En este sentido, Edurne matizó que a pesar de ser una experiencia que no ha vivido, “me gusta escribir cosas con las que la gente se sienta identificado”. Justo en ese momento, Pablo Motos puso una cara de dolor, no por las palabras de su invitada, sino por su reciente intervención quirúrgica de rodilla: “No sólo me humillas, sino que encima me tocas donde me han operado”, bromeó.

Experiencia Eurovisión

Como comentábamos anteriormente, Edurne participó en 2015 en el Festival de Eurovisión lo que la convierte en una voz autorizada para valorar la última edición. “En la gala, sinceramente, había un poco de todo, con algunas canciones aburridas. Creo que Miki lo hizo súper bien, lo dio todo, luego la canción puede gustar más o menos, pero todo lo que podía hacer bien, lo hizo”.

En relación a las críticas que reciben los representantes españoles y a las malas clasificaciones recientes, Motos preguntó a la madrileña si compensa esa exposición. Aquí tampoco titubeó Edurne: “Si vas a ganar, evidentemente no. Todo el mundo va con esa esperanza, pero creo que se ganan más otras cosas. La experiencia es brutal, es dura, pero se ve en todo el mundo. A mí me compensó, quedé contenta con mi actuación, que es lo que dependía de mí”.

Dejando a un lado el lado musical, la visita de Edurne a El Hormiguero también sirvió para que hablara de su situación personal y sentimental. Negó que esté viviendo en Manchester, ciudad de residencia de su pareja, David De Gea (28), “pero cómo voy a estar allí si tengo mucho trabajo aquí, estoy grabando una serie, el disco… David sigue allí, pero yo voy y vengo”, matizó.

Preguntada sobre un posible cambio de aires de su pareja con destino, por ejemplo, a China, la cantante comentó que “haga lo que haga, le voy a apoyar, lo importante es que sea feliz y esté a gusto donde quiera estar”. Hablando de esto, también aseguró que si De Gea tuviese una oferta actual para salir del Manchester United no lo diría en el programa, “espero que me eches un cable y mañana no salga nada mío en la prensa deportiva”, zanjó.

A continuación llegó la prueba de Trancas y Petancas como antesala de una actuación en directo de Edurne, que interpretó la canción Demasiado tarde. El show de El Monaguillo (45) y el experimento científico de Marron (39) pusieron el punto y final al programa de este miércoles.