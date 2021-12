De Harry y Meghan Markle a Chiara Ferragni y Fedez: los vip internacionales que ampliaron la familia en 2021

Tras un año 2020 que ha quedado marcado en el calendario mundial por la pandemia de la Covid-19, el 2021 llegó con la esperanza de que el virus disminuyera su potencia y el planeta pudiera recuperar su brillo de antaño. Y nada aporta mayor luz que la llegada al mundo de nuevos bebés, nacimientos que son el fiel reflejo de que la vida continúa y nada la detiene. Ese mágico momento lo han vivido estos últimos 12 meses muchas de las celebrities más conocidas del mundo, así como algunos de los miembros reales más mediáticos.

Meghan Markle (40) y Harry de Inglaterra (37) son una de las famosas parejas que pudo conocer el rostro de su pequeña Lilibet Diana este pasado verano; pero también J Balvin (36) dio la bienvenida a su primer hijo, Río, junto a su novia, Valentina Ferrer (27). EL ESPAÑOL ha recopilado los nombres de las celebridades internacionales que han ampliado sus familias este 2021.

1. Harry de Inglaterra y Meghan Markle

El 4 de junio, el príncipe y la actriz se convirtieron en padres por segunda vez. Los duques de Sussex dieron la bienvenida a su hija, a la que llamaron Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. El bebé nació a las 11:40 horas, en el hospital californiano Santa Barbara Cottage.

"El 4 de junio, fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija, Lili. Ella es más de lo que podríamos haber imaginado, y seguimos agradecidos por el amor y las oraciones que hemos sentido en todo el mundo. Gracias por su continua amabilidad y apoyo durante este momento tan especial para nuestra familia", se redactaba en el comunicado emitido. En el mismo texto se detallaba que la pequeña pesó 3,2 kilos.

El príncipe Harry y Meghan Markle. Gtres

2. Carlos Felipe y Sofía de Suecia

La Casa Real sueca anunció el 26 de marzo el nacimiento del tercer hijo de Carlos Felipe (42) y Sofía de Suecia (37). Un bebé, al que llamaron Julian, que es el octavo nieto para los Reyes del país escandinavo, Carlos Gustavo (75) y Silvia (77), que recibieron con gran emoción la noticia del aumento de la familia con la llegada del niño. El pequeño es ya el hermano menor de los príncipes Alejandro y Gabriel.

"La Oficina del Mariscal del Reino se complace en anunciar que su alteza real la princesa Sofía el viernes 26 de marzo de 2021 a las 11:19 horas dio a luz a un hijo sano en el Hospital Danderyd", expresaban las líneas del comunicado oficial, donde detallaba que el bebé pesó 3 kilos y 220 gramos y midió 49 centímetros.

Carlos Felipe y Sofía de Suecia en una imagen de archivo. Gtres

3. Beatriz de York y Edoardo Mapelli

La princesa Beatriz de York (33), nieta de la reina Isabel II (95), dio a luz el pasado septiembre a una niña, su primera hija con su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi (38). En el comunicado difundido por el palacio de Buckingham se informaba de que la hija del príncipe Andrés (61) y Sarah Ferguson (62) y su marido estaban "encantados de anunciar la llegada de su hija el sábado, 18 de septiembre, a las 23:42 horas, en el hospital de Chelsea y Westminster, de Londres". La bebé pesó 2,8 kilogramos, según reveló la nota.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli. Gtres

4. Tessy de Luxemburgo y Frank Floessel

El pasado 27 de agosto, Tessy de Luxemburgo (35) se convirtió en madre por tercera vez. Se trata de su primer hijo en común con su actual esposo, Frank Floessel, quien ya es padre de otra niña, llamada Julia. La exmilitar, además, tiene otros dos hijos adolescentes, Noah (15) y Gabriel (14), fruto de su matrimonio con el príncipe Luis (35).

"Frank, nuestros hijos y yo estamos felices de anunciar que ha llegado nuestro pequeño. Theodor es un hombrecito sano y muy activo", escribió Tessy junto a un vídeo de su hijo Gabriel, para dar a conocer la nueva noticia. La empresaria, además, compartió una imagen en sus Stories, en la que mostraba una de las piernas del recién nacido.

Tessy de Luxemburgo y Frank Floessel. Redes sociales

5. Pippa Middleton y James Matthews

El 15 de marzo, Pippa Middleton (37) dio a luz a una niña, a la que llamó Grace Elizabeth Jane. De este modo, la hermana de la duquesa de Cambridge y su marido James Matthews dieron la bienvenida a su segundo hijo. El nacimiento tuvo lugar ese lunes sobre las cuatro de la madrugada y la pequeña pesó cerca de tres kilos.

Lo cierto es que la hermana de Kate Middleton (39) llevó su segundo embarazo en la más estricta intimidad, como también ocurrió con su primer hijo. Fue en diciembre de 2020 cuando la publicación británica Page Six anunciaba el embarazo. El matrimonio tiene un hijo mayor, Arthur Michael William, de dos años, que vino al mundo en octubre de 2018.

Pippa Middleton y James Matthews. Gtres

6. Scarlett Johansson y Colin Jost

La actriz Scarlett Johansson (37) y el actor Colin Jost (39) anunciaron el 19 de agosto el nacimiento de su primer hijo, Cosmo. "Ok, ok. Hemos tenido un niño. Se llama Cosmo. Le queremos mucho", compartió Jost en su cuenta de Instagram días después.

Cosmo es el segundo hijo de Johansson, quien tiene una hija llamada Rose Dorothy que nació en 2014 como fruto de su matrimonio con el francés Romain Dauriac. Scarlett y Colin se casaron en octubre de 2020.

Scarlett Johansson y Colin Jost. Gtres

7. J Balvin y Valentina Ferrer

El 3 de julio, J Balvin (36) y su novia, Valentina Ferrer (27) confirmaron la noticia que ya se hizo pública una semana antes: que habían sido padres de su primer hijo. Los rumores sobre el nacimiento del pequeño comenzaron por un escueto mensaje del artista colombiano escrito en Twitter a finales de junio. "Querido Río", eran las dos únicas palabras que escribía el cantante, y fue suficiente para que sus fieles fans captaran el mensaje y decidieran felicitarle por la buena nueva. El bebé nació el pasado 27 junio en Nueva York.

J Balvin y Valentina Ferrer.

8. Chiara Ferragni y Fedez

La influencer italiana Chiara Ferragni (34) y su marido, el rapero Fedez (32), anunciaron el 23 de marzo de 2021 en sus redes sociales el nacimiento de su segunda hija, donde también desvelaron su nombre: "Nuestra Vittoria", publicaron ambos en sus respectivos perfiles de Instagram.

Ferragni, con 25,6 millones de seguidores en la red social, dio a luz en Milán tras 39 semanas de embarazo y después de varios días bromeando sobre el inminente nacimiento de la pequeña. "¿No ha nacido todavía?", escribía un día antes del alumbramiento. Vittoria es la segunda hija del rapero y la influencer, cuyo hijo mayor, Leone, tiene 3 años.

Chiara Ferragni y su marido, Fedez. Redes sociales

9. Amber Heard

Fue el 2 de julio cuando Amber Heard (35) sorprendió al mundo al anunciar que había cumplido su sueño de convertirse en madre. Era un deseo que llevaba años en su mente y al fin pudo lograr gracias a la gestación subrogada. La actriz tiene problemas de fertilidad y le es imposible concebir hijos de manera natural.

Amber Heard junto a su bebé, nacido por gestación subrogada. RRSS

Fue la propia Heard la que anunció la buena nueva en sus redes sociales: "Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida".

10. Boris Johnson y Carrie Symonds

Boris Johnson (57) y su mujer, Carrie (33), se convirtieron en padres de una hija el jueves 9 de diciembre de 2021. Este bebé es el segundo para el matrimonio y el séptimo para el primer ministro. La pareja ingresó en un hospital del centro de Londres alrededor de las ocho horas de la mañana, horas después en un comunicado, una portavoz del matrimonio aseguró lo que sigue: 'El primer ministro y la señora Johnson están encantados de anunciar el nacimiento de una niña sana en un hospital de Londres hoy. Tanto la madre como la hija están muy bien. La pareja quisiera agradecer al brillante equipo de maternidad del NHS por todo su cuidado y apoyo".

Boris Johnson y Carrie Symonds. Gtres

11. Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard

El pasado marzo, la modelo Emily Ratajkowski (29 años) se convirtió en madre de un niño al que llamó Sylvester Apollo Bear. Así lo desveló ella misma a través de una tierna publicación compartida en su perfil de Instagram, donde desveló algunos detalles del nacimiento del bebé, fruto de su matrimonio con el actor Sebastian Bear-McClard.

"Nos acompaña en este lado de la tierra. Sly llegó el 8 de marzo, en el día más surrealista, feliz y lleno de amor en mi vida", escribió la modelo días después del alumbramiento, junto a una fotografía en la que aparece dando pecho a su hijo en la habitación del hospital en el que dio a luz.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard. RRSS

12. Emma Stone y Dave McCary

En marzo se conoció que la actriz Emma Stone (33) dio a luz a su primer hijo en común con Dave McCary (36). La oscarizada actriz y el humorista llevaron la noticia de su embarazo estos meses en la más estricta intimidad. Tan solo a principios del pasado mes de enero saltaron las alarmas de su posible estado de gestación ante una imagen, publicada en un medio británico, en la que se la veía con una evidente barriga de embarazada.

Fue dos semanas después del nacimiento de su primer vástago, cuando trascendió a los medios. En concreto, fue el pasado 13 de marzo en Los Ángeles donde Stone trajo al mundo a su hijo. El nacimiento se produjo sin ningún tipo de dificultad.

Emma Stone y Dave McCary. Gtres

