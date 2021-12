La enfermedad de José Sacristán que le produce emociones incontrolables

Actor de gran trayectoria y excepcional conservador. José Sacristán (84 años) reunía muchos requisitos para formar parte de la La matemática del espejo, un espacio de entrevistas presentado por Carlos del Amor (47) que se ha emitido en La2 de Televisión Española. Concretamente, la conversación con el veterano intérprete madrileño fue la que sirvió para poner el broche a la primera temporada.

En pocas ocasiones se ha podido ver un perfil tan personal e íntimo de Sacristán. El chinchonense afirmó que llora "mucho todos los días haciendo Señora de rojo sobre fondo gris. Los hombres lloramos y a mucha honra. No me importa un carajo reconocerlo. En ocasiones también de alegría o felicidad, hay algo ahí que sale y se manifiesta", aseguró.

Sin embargo, esa no fue la respuesta que más sorprendió de la entrevista. Lo más comentado tras la emisión de este episodio ha sido, sin duda, que José Sacristán sufre labilidad emocional, un trastorno que él define, "de forma vulgar, que tengo un alma de portera". "Me provocaba problemas capilares, oftalmológicos, dermatológicos...Yo me he llegado a desmayar viendo una película: Las mil y una noches", explicó.

José Sacristán durante al presentación de la obra 'El hijo de la cómica'. Gtres

Pero, ¿en qué consiste la labilidad emocional? En el ámbito de la psicología lo definen como un trastorno neurológico que se manifiesta a través de episodios de llanto, risa y otras emociones incontrolables. El Instituto Europeo de Psicología Positiva da un paso más en este sentido, explicando que el paciente expresa esos estados emocionales de forma exagerada o fuera de lugar, estableciendo un paralelismo con los ataques de risa que caracterizan al personaje cinematográfico del Joker.

A tener en cuenta

Respecto a las causas de la labilidad emocional, los expertos apuntan a diversos orígenes, desde un traumatismo cranoencefálico, altos niveles de estrés, episodios traumáticos o una alteración cerebral que puede venir provocada por un accidente cerebrovascular. A la hora de su tratamiento, los psicólogos ponen el acento en que al tratarse de un síntoma y no de un trastorno mental puro y duro no se aborda de forma directa.

En relación a esto, se suele reflejar la labilidad emocional en trastornos mentales más severos, como la ciclotimia, la depresión mayor y, sobre todo, el trastorno bipolar. Volviendo al ejemplo del Joker, este último trastorno es el que más se ajusta a los síntomas de la labilidad emocional, ya que en él conviven episodios de euforia y alegría con otros de depresión.

José Sacristán va a recibir el Goya de Honor en la próxima ceremonia. Gtres

Curiosamente, este asunto, la afirmación de reconocer este problema de salud, ha servido para que José Sacristán sea protagonista de las noticias en los últimos días. Sin embargo, el veterano actor atraviesa un momento dulce desde el punto de vista profesional, ya que recibió meses atrás el premio nacional de cinematografía, un galardón en el que el madrileño dejó un discurso para la historia: "Se han creído que era el estudiante, el pregonero, el de los globos, el recluta, el emigrante, el abogado, el médico, el asesino. Vaya suerte, más de 60 años sin dejar de jugar".

Y hablando de premios y reconocimientos, la fecha del 12 de febrero de 2022 ya aparece marcada en rojo en la agenda de este carismático actor. La razón es la recogida de Goya de Honor, un galardón que la Academia reivindica a partir de su representación "representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima" y "por adelantar desde la pantalla algunos de los grandes cambios que vivimos en nuestro cine y en nuestra sociedad".

