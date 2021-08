Tessy de Luxemburgo se convierte en madre por tercera vez

Tessy de Luxemburgo (35 años) ha sido madre por tercera vez. Se trata de su primer hijo en común con su actual esposo, Frank Floessel, quien ya es padre de otra niña, llamada Julia. La exmilitar, además, tiene otros dos hijos adolescentes, Noah (15) y Gabriel (14), fruto de su matrimonio con el príncipe Luis (35).

"Frank, nuestros hijos y yo estamos felices de anunciar que ha llegado nuestro pequeño. Theodor es un hombrecito sano y muy activo", ha escrito Tessy junto a un vídeo de su hijo Gabriel, para dar a conocer la nueva noticia. La empresaria, además, ha compartido una imagen en sus stories, en la que muestra una de las piernas del recién nacido.

Theodor ha llegado al mundo un mes después de que Tessy y Frank se dieran el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima celebrada el pasado 23 de julio en Zúrich, a la que no pudieron asistir algunos invitados debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Entonces, la empresaria ya se encontraba en la recta final de un embarazo que anunció públicamente en febrero.

"La primavera es el momento perfecto para que crezcan las flores delicadas", escribió Tessy de Luxemburgo junto a dos imágenes con las que, acompañada por su actual pareja, anunciaba se convertiría en madre por tercera vez. La noticia se dio a conocer un par de meses después de que se comprometiera con su actual marido, a quien conoció tras haber puesto fin, de forma oficial, a su relación con el príncipe Luis.

Después de haber terminado un largo proceso de separación que no estuvo excento de polémica, Tessy de Luxemburgo se marchó a Londres para empezar de nuevo. En la capital inglesa, no solo fundó Professors without borders, una organización para fomentar la educación en países subdesarrollados. También se cruzó en su camino Frank, encargado de la parte administrativa de esta organización. Fue él, de hecho, quien estuvo a su lado a finales de 2020, cuando dio positivo por Covid. Las experiencias que enfrentaron juntos en un año complicado para todos, llevaron a que el empresario se decidiera a pedirle matrimonio.

"Después de haber dominado lo extraordinario y lo difícil el año pasado juntos, aproveché la oportunidad para dar el siguiente paso en nuestra relación y estoy muy feliz de que Tessy dijera que sí", confirmó Frank en una entrevista con la cadena de televisión Luxemburgo RTL, días después de que Tessy levantara sospechas en las redes con una misteriosa publicación. Hoy, ya son marido y mujer y han comenzado a formar una bonita familia.

