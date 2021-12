El año que Leonor se marchó a Gales: "Está feliz con una libertad mayor que la de Madrid"

La noche de entrega de los Premios Princesa de Asturias el Hotel Reconquista de Oviedo es un hervidero de personas que van y vienen por su hall de entrada y los pasillos. Con la pandemia, la cosa se ha relajado bastante. Se ha anulado la gran recepción a la sociedad asturiana que tenía lugar tras la ceremonia en el Teatro Campoamor, en la que los Reyes cruzaban el patio del establecimiento, lleno de gente, saludando, haciéndose fotos con todos y firmando autógrafos como si se trataran de estrellas de Hollywood.

Esta edición, que se celebró el pasado 22 de octubre, tenía la misma protagonista que desde que los presidió por primera vez hace dos años, Leonor de Borbón Ortiz (16 años). La Princesa de Asturias es siempre el centro de atención en la capital asturiana. Pero este 2021 ha sido especial para la hija mayor de los Reyes, ya que lleva casi dos meses estudiando Primero de Bachillerato en el colegio Atlantic College de UWC cerca de Cardiff, Gales. Todo el mundo quería preguntarle por esta nueva experiencia. Los periodistas habituales de la Casa, que son los que más cerca están de la Familia Real y se mueven entre los funcionarios de Zarzuela con más confianza y cercanía, intentaron charlar con ella sobre el tema en varias ocasiones durante los galardones.

Pero se nota que la adolescente ha tenido una maestra en el arte de ser amable sin decir nada, su madre. "¿Qué tal?", le pregunta una de las periodistas a Leonor. "Bien", contesta ella. "¿Qué tal en Gales?, ¿te está gustando", insiste. "Mucho", responde la Princesa. Y tras la cuestión de si está trabajando mucho, la Reina interviene y corta la conversación: "Muchísimo, está trabajando más que nunca". La heredera al trono sonríe, asiente con la cabeza y se calla. La periodista sabe que no va a sacarle nada más, una vez que Letizia interviene, se acaba toda posibilidad de seguir preguntándole a sus hijas.

Leonor de Borbón en los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Pero ese velo de silencio impuesto no es solo por parte de la Princesa o los Reyes, nadie cuenta nada dentro de Zarzuela sobre la vida de Leonor en Gales, como ocurre con todo lo referente a la vida privada de las hijas de Felipe VI (53), no se puede filtrar absolutamente nada. "Está feliz. Se ha adaptado de maravilla, trabaja mucho, pero está emocionada con el ambiente. Piensa que dentro de un reciento controlado, como el de su casa, pero con una libertad mucho mayor que en Madrid. Segura pero libre. Además, en el colegio todo el mundo sabe quién es, pero les da igual. Y eso para ella es novedad", cuenta a EL ESPAÑOL una amiga de la familia Borbón Ortiz.

La Princesa de Asturias se despierta cada mañana en un lugar único, un castillo del siglo XII, situado en la costa del sur de Gales, entre Cardiff y Bridgend. "Cuando a finales de agosto la Reina y sus dos hijas viajaron al colegio para hacer la pequeña mudanza de Leonor, volvieron emocionadas del sitio y las instalaciones que tiene. Tiene su propio paseo marítimo, bosque y un gran huerto propio, cosa que le encantó a la Reina porque muchos de los alimentos que le dan a los alumnos salen de esas tierras de cultivo", relata la misma fuente.

La hija mayor de los Reyes comienza las clases a las ocho de la mañana y las termina a las 13,10 horas. Son grupos muy pequeños, de un máximo de diez alumnos, y en cada asignatura estás con distintos compañeros, lo que facilita que todo el grupo se conozca. Casi todas las materias se dan fuera de las aulas, en el teatro, las salas o en el exterior si el tiempo lo permite. "Pero creo que eso es lo que menos le está gustando a la Princesa, ya que llevan un otoño muy malo, no ha parado de llover y eso les ha permitido pisar poco la calle", añade. Las tardes se dedican al deporte, al estudio y a los trabajos comunitarios. Los fines de semana son más relajados, si tienen visita pueden salir y si no duermen dentro del recinto.

Primer día de la princesa Leonor en Gales.

Todos los alumnos del UWC Atlantic College residen en una casa en las que los alumnos se distribuyen por grupos de nacionalidades (aunque pueden ser distintas), orígenes y confesiones. Con ellos conviven también los profesores y empleados del centro. "Le ha tocado un grupo muy majo. Son chicos que comparten cocina y salón, pero cada uno tiene su propia habitación con su armario y su mesa", revela la misma persona. "Pero tienes que cumplir las normas. La Reina está muy contenta porque su hija mayor tiene tutoría todos los lunes por la tarde y luego le pasan a ella el informe detallado. Después, cuando termina con el tutor, hay reunión con el resto de los compañeros. Entre semana tiene que estar en su habitación a las 21.30 horas, allí puede leer o estudiar (que es lo que no para de hacer) pero tiene que estar dentro. Los viernes y sábados creo que tiene dos horas más. Según cuentan sus padres, el colegio quiere que sean independientes y tengan la madurez suficiente para aprender a gestionar su tiempo", añade.

A parte, los alumnos tienen que dedicar dos horas semanales a actividades de voluntariado. Leonor ha estado participando en varias actividades, la más llamativa ha sido The art of Giving, un proyecto organizado por el UWC Atlantic College para recaudar fondos para la Student Financial Services (SFS), que ayuda a los alumnos a pagar los artículos esenciales del día a día para que ninguno de ellos se vea excluido o apartado de algo por no tener dinero. "Hacen muchas cosas para que los chicos entiendan la realidad que vive todo el mundo. Por ejemplo, en octubre organizaron las Queercon, unas conferencias que duraron dos días para explorar temas sobre la sexualidad y la identidad de género buscando así la comprensión y la aceptación por parte de todos. Esto es algo que, en el colegio de Madrid, de orientación religiosa, no tenían", comenta la misma amiga de la Familia Real.

La emotiva despedida de Los Reyes y su hija, Leonor, en el aeropuerto de Madrid. Gtres

Ahora mismo la Princesa de Asturias ya se encuentra en Madrid disfrutando de sus vacaciones de Navidad que se alargarán hasta el próximo 6 de enero, cuando se reanudan las clases en Gales. Así que todo parece indicar que estas navidades, Leonor se va a perder la tradicional visita del 6 de enero a su abuelo, Jesús Ortiz (72) y a la mujer de este, Ana Togores, a su casa dónde suelen abrir los regalos del Día de Reyes. La familia tendrá que esperar hasta abril, más en concreto el día 14 para volver a disfrutar de su compañía, entonces tendrá 10 días de vacaciones.

"Lo que muchos no saben es que Leonor está cumpliendo uno de sus sueños. Aunque muchos han asegurado que esto ha sido una elección de su madre, incluso que había hablado con Máxima de Holanda (50) para que las niñas fueran al mismo colegio, lo cierto es que fue la Princesa la que eligió su camino. Por supuesto que sus padres estaban de acuerdo, pero tuvo que pasar unas pruebas mucho más difíciles de las que nadie se imagina porque era ella la que lo había decidido. Trabajo mucho para conseguirlo y de eso se ha hablado poco porque todo el mundo ha dado por supuesto que por ser la Princesa de Asturias le han dado el sitio, y os aseguro que eso no es verdad", sentencia la fuente.

