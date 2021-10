Leonor anticipa sus vacaciones y se estrenará en el Concierto Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor (15 años) y la infanta Sofía (14) acudirán por primera vez el próximo jueves, día 21, al concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias (FPA) en Oviedo, en la víspera de la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campoamor.

La heredera al trono y su hermana acompañarán a sus padres, Felipe VI (53) y Letizia (49), al recital que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital ovetense, tal y como ha informado la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

La Casa Real confirmó hace unos días que Leonor participaría por tercer año a la ceremonia de los galardones, después de que no asistiera al desfile de la Fiesta Nacional el pasado martes 12 de octubre. Actualmente, la heredera al trono estudia Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College en Gales y, de acuerdo con las normas del centro, su regreso a Madrid la hubiera obligado a guardar una cuarentena de cinco días. En cambio, sí estará en Oviedo porque el internado para sus clases desde del 22 al 31 de octubre, día en el que la primogénita de los Reyes cumplirá 16 años.

Leonor y Sofía junto a sus padres en los Premios Princesa de Asturias 2020. Gtres

El concierto Premios Princesa de Asturias, programado por la tarde del día 21, volverá a celebrarse después de que el año pasado tuviera que suspenderse por la pandemia. En él, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias interpretará Fantasía para un gentil hombre y Concierto de Aranjuez, bajo la dirección de Josep Vicen y con la participación del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas.

El viernes 22 por la mañana, los Reyes y sus hijas mantendrán las habituales audiencias en el Hotel Reconquista, que también se suspendieron en la pasada edición. Los jurados de los premios, los miembros de los patronatos Princesa y Fundación, los protectores de la FPA y los ganadores de las Medallas de Asturias 2021 se verán con la Familia Real, que posteriormente, ya en el Salón de Consejos del hotel, recibirán a los ganadores de las distinciones Fin de Carrera 2019 y 2020 de la Universidad de Oviedo.

Por la tarde tendrá lugar la entrega de los galardones que concede la FPA, de nuevo en el Teatro Campoamor, aunque con un aforo limitado al 60 por ciento, después de que en la pasada edición se trasladara al Hotel Reconquista. Felipe VI y la princesa de Asturias pronunciarán sus habituales discursos y entregarán los diplomas a los premiados, en una ceremonia que la reina Sofía (82) volverá a presenciar desde uno de los palcos del teatro.

La infanta Sofía y la princesa Leonor en su visita al Pueblo Ejemplar 2020. Gtres

La agenda de los Reyes y sus hijas se completará el sábado 23, con la visita a Santa María del Puerto, en el concejo de Somiedo, elegido el pueblo ejemplar de Asturias de este año.

Los galardonados de la 41 edición de los Premios Princesa de Asturias son la serbia Marina Abramovic (Artes); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades); la ONG Campaign for Female Education (Cooperación Internacional); el escritor francés Emmanuel Carrère (Letras) y la nadadora Teresa Perales (Deportes). Completan el palmarés el cocinero José Andrés (52) y la ONG World Central Kitchen (Concordia); los siete de los investigadores que desarrollaron algunas de las vacunas contra la covid-19 (Investigación Científica y Técnica) y el economista indio Amartya Sen (Ciencias Sociales), el único que no recogerá de manera presencial el diploma.

