La infanta Sofía reivindica su estilo más personal ante la ausencia de su hermana: los detalles de su 'look'

A las 10:32 horas, hacía su entrada en la Plaza de Lima madrileña, el majestuoso Roll Royce negro brillante de los Reyes, junto a su amplia comitiva de seguridad. Felipe VI (53 años) y Letizia (49) salían del primer vehículo casi cuatro minutos después, tras un recorrido lento para poder saludar a los ciudadanos congregados por los laterales del Paseo de la Castellana. Precisamente en los distintitivos en forma de bandera que suele acompañar a los coches reales faltaba este martes el que identifica a la Princesa de Asturias, pues Leonor (15) no ha podido estar presente en este acto debido a la jornada lectiva del internado UWC Atlantic de Gales en el que lleva a cabo su Bachillerato Internacional. Pero sí ha estado la infanta Sofía (14) -que ha viajado sola en el segundo coche real- y ha ejercido de 'princesa' por un día.

La hija pequeña de los Reyes ha querido ser fiel a su estilo. Pese a ser consciente de que sería el centro de todas las miradas este 12 de octubre por ser la primera vez que la heredera al trono no está presente, Sofía no ha querido llamar la atención ni vestirse con extravagancias. Ha optado por un look de corte bohemio y desenfadado. Se trata de un minivestido de diseño romántico, en blanco roto, con pequeños detalles y líneas bordados en negro, minivolantes al final de la falda y mangas largas abullonadas.

La infanta Sofía ha optado por un 'look' bohemio firmado por Claudie Pierlot. Gtres / Claudie Pierlot

El vestido de Sofía pertenece a la firma Claudie Pierlot y cuesta 285 euros. Está realizado en viscosa responsable con el medioambiente y en la tienda online de la marca aseguran que el diseño es perfecto "para fundirse en la nieve". Actualmente sigue a la venta y se puede encontrar en todas las tallas. La modelo de la firma lo combina con botas militares, pero la Infanta ha preferido hacerlo con zapatos planos con cordones que se anudan sobre el tobillo. Ha completado el look con su larga melena rubia suelta con ligeros tirabuzones en las puntas.

Tras saludar a las autoridades, los Reyes y su hija se ubicaban en su palco presidencial. Y ha ocurrido algo que sucede por primera vez en los siete años que los monarcas han acudido con sus descendientes. Ante la ausencia de la princesa Leonor, ha sido su hermana la que ha tomado su lugar preferencial, a la derecha del Rey, como indica el protocolo para los herederos a la corona.

Sin embargo, en esos momentos ante el palco han surgido varios instantes de incertidumbre y de constantes comentarios al oído entre el Rey y su hija, así como las dudas de las autoridades que se disponían detrás de ellos. El cambio de posición de la Infanta parecía no coordinarse con el resto -pese a estar más que preparado-, ha habido un momento en el que el presidente del Gobierno se ha situado a la derecha de Sofía, aunque finalmente ha tenido que echarse atrás.

Los Reyes presiden el Día de la Fiesta Nacional

Tras la anécdota, el resto del desfile ha transcurrido sin problemas y sin notables gestos entre los tres miembros de la Familia Real. Sobre las 11.50 horas, los Reyes y su hija han abandonado su lugar de honor y se han metido en sus respectivos coches para poner rumbo al Palacio Real, donde los monarcas recibirán a 200 ilustres invitados y representantes de los sectores más importantes del país.

