David Bustamante: "Nadie me ha regalado nada en 20 años y me fastidia que me critiquen"

David Bustamante (39 años) está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Y es que a su 20 aniversario en el mundo de la música se suma su aplaudida participación en MasterChef Celebrity - donde ya suena como uno de los candidatos a hacerse con la chaquetilla de chef - y su debut en un musical interpretando nada menos que a Sam en la adaptación teatral de la oscarizada e inolvidable Ghost.

Sin embargo, y cansado de que todo lo que haga se mire con lupa, se critique y cuestione, Bustamante estallaba hace unos días a través de sus redes sociales: "Se que quizás no sirvan de nada mis palabras. Aún así necesito escribirlas. Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos. Soy buena persona y muy trabajador. Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera. Ni más ni menos. El mismo que todos. ¿La diferencia entre tú y yo? Es que yo no paro de luchar y trabajar por mis sueños. De estudiar, de esforzarme, de escuchar a los que más saben. ¿Y tú? Solo escribes cual juez escudado en el anonimato que te brindan las redes sociales. Aguanta porque no pienso parar de seguir siendo tal y como soy".

Una reflexión que rápidamente acumulaba miles de likes y comentarios de apoyo de numerosos rostros conocidos, como sus compañeros en Operación Triunfo Manu Tenorio (46) y Javián (47).

Ahora, mucho más tranquilo y recibiendo el cariño de los fans que están colgando día tras día el cartel de 'No hay billetes' en Ghost, David Bustamante explica el por qué de su estallido contra sus haters, precisamente ahora, cuando centrado en su profesión por fin ha conseguido dejar la polémica a un lado y que su vida privada y su relación con la madre de su hija Daniella (12),Paula Echevarría (43), pase a un segundo plano mediático.

"Parece que cuando empiezo a hacer algo parece que molesta, cuando tengo éxito, cuando se me ve arriba", asegura dolido, confesando que "normalmente uno hace oídos sordos, pero a veces uno revienta y yo también tengo derecho a quejarme".

"Nadie me ha regalado nada en veinte años y a veces fastidia", apunta, reivindicando que "tengo derecho a trabajar y a ganarme la vida honradamente que es lo que he hecho siempre". "Hay Busta para rato, y esto va para los haters", ha asegurado, rodeado por sus fans que, ahora más que nunca, le han mostrado todo su apoyo y su cariño. Un cariño que el cantante no ha dudado en corresponder, saludando a sus seguidoras y haciéndose fotografías con todo aquel que se lo pedía a su llegada al teatro, poco antes de representar una nueva función de Ghost, el musical.

