Paula Echevarría y su gran cambio de actitud sobre la exposición pública de su hija: ¿por qué ahora?

Paula Echevarría (42 años) comenzó el confinamiento mostrando cada día, y varias veces al día, sus entrenamientos con Miguel Torres (34) en el gran y completo gimnasio de su casa. Pero según fueron pasando las semanas, la actriz ha dejado de compartir sus rutinas de ejercicio y desde principios de abril lo que más se repite en su perfil de Instagram son las fotos de sus estilismos domésticos. Sin embargo, estos últimos días, la actividad de la asturiana en sus redes ha destacado por otro motivo: las continuas publicaciones mostrando a su hija, Daniella (11).

Fue hace una semana exactamente cuando Paula y su pequeña se dejaron ver en un vídeo que compartió la actriz en su red social. Se trataba de un juego de Tik tok para madres e hijas en el que una voz realiza preguntas sobre características personales y las protagonistas tienen que elegir cuál de las dos representa esos aspectos. Gracias a ese contenido, los 3,1 millones de seguidores de Echevarría pudieron conocer que la intérprete es la más cariñosa y ordenada de las dos; que la menor es la más impaciente y dormilona, y que ambas empatan en sentido del humor y ganas de fiesta.

Este vídeo no llegó por sorpresa para algunos usuarios, ya que Paula llevaba días mostrando a su hija en los Stories de Instagram de un motivo u otro. Sin embargo, las personas que han seguido la carrera y el comportamiento íntimo de la actriz todos estos años evidencian un cambio de actitud rotundo en ella respecto a la protección de la imagen pública de su hija. No obstante, la intérprete de Velvet, como madre que es de Daniella, tiene plena potestad para posar o presentarse con la menor en sus redes sociales personales cuando así lo desee.

Paula solía ocultar el rostro de su hija, hasta hace muy poco.

Pero sí ha resultado curioso para muchos esta nueva naturalidad de Paula a la hora de no querer esconder a su pequeña. Lo cierto es que en el pasado sí ha mostrado el rostro de Daniella pero solo en una puntual ocasión anual, cada 17 de agosto. El cumpleaños de la pequeña era el único 'permiso' que se otorgaba la actriz para presumir de hija y enseñar al mundo la belleza que ha heredado de su madre y de su padre, David Bustamante (38). De hecho, el cantante ha actuado siempre de la misma forma en los días en los que su hija cumplía un año más de vida.

Ahora parece que esa premisa del cumpleaños no es necesaria para que Daniella se cuele de forma totalmente visible en las redes sociales de sus padres. De igual manera que hasta hace muy poco la preciosa cara de la menor era muy difícil de encontrar el contenido público del exmatrimonio, a partir de este 2020 todo ha tomado un nuevo rumbo y sí es posible verla más a menudo en las plataformas digitales. Y es que, como progenitores suyos que son, David y Paula han decidido que la joven no tiene por qué ocultarse más. De hecho, la pequeña ya tiene más dominio de las redes sociales que su propia madre: "No es mi primer @tiktok, de hecho creo que lo tengo desde 2015 aproximadamente, pero digamos que hoy empieza a estar activo. ¡¡¡Con quién mejor que con ella que es la que me enseña a manejarlo!!!", escribía la asturiana en el vídeo compartido junto a su hija.

La actriz compartía alguna foto con su hija pero usando trucos para tapar lo máximo posible su rostro.

El crecimiento indudable de Daniella, que ya es preadolescente, y una vez calmada la tormenta mediática y personal que supuso el divorcio de sus famosos padres, ha hecho que su visibilidad en redes sea mayor. Ella tiene ya capacidad de elección y las tecnologías son algo instaurado en nuestro día a día y más aún en la vida de una niña de su edad.

A todo ello, hay que sumarle que en tiempos de pandemia y su debido confinamiento, la distancia física entre familiares y amigos ha hecho que se tenga que recurrir a los medios digitales, como redes sociales o videollamadas para relacionarse, y esta podría ser la circunstancia que ha apresurado la presencia de la menor en los perfiles de sus padres. Y es que durante el confinamiento ha habido dos fechas importantes en la rutina de cualquier familia: el 19 de marzo, Día del Padre, y el primer domingo de mayo, Día de la Madre. Dos momentos en los que Daniella ha vuelto a ser protagonista de las publicaciones de Instagram del exmatrimonio Bustamante Echevarría.

[Más información: Paula Echevarría: entre las clases a su hija Daniella y la degustación de los platos de Miguel Torres]