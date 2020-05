Noelia López comparte el recuerdo más emotivo de Reyes con sus hijas días antes de morir

Faltan apenas 25 días para que se cumpla un año del trágico fallecimiento del futbolista José Antonio Reyes en un accidente de tráfico. Con su temprana muerte a la edad de 35 años, el sevillano dejaba atrás rotas de dolor a su viuda, Noelia López (34 años), y a sus dos hijas, las pequeñas Noelia (7) y Triana (2). La estrella del balompié era padre, además, de otro niño, José Antonio Reyes Jr. (12), quien en estos días milita y también destaca en la cantera del Real Madrid.

Por la cercanía al fatídico aniversario, quizá también por el confinamiento y otras circunstancias vitales, se acercan momentos duros y de nostalgia para Noelia López. Tras más de dos meses de silencio en sus redes sociales, ahora ha decidido volver a activar su cuenta de Instagram y lo ha hecho, como en la mayoría de ocasiones desde que sucediera todo, para recordar emotivos momentos junto a su marido y sus dos hijas.

José Antonio Reyes y sus hijas en un recuerdo de Instagram de su viuda, Noelia López. Redes sociales

Este martes día 5 de mayo se cumplía un año de la última Feria de Sevilla que el matrimonio vivió junto a Noelia y Triana, un momento especial en el que la familia disfrutaba sobremanera y donde Reyes solía darse un baño de masas gracias a sus paisanos. No le era difícil ser profeta en su tierra y por donde iba, lo saludaban, lo paraban y le pedían infinidad de fotos. En las imágenes se puede ver cómo José Antonio Reyes juega y corretea con la pequeña Triana. En el segundo frame, la familia al completo va en el coche y Noelia pregunta: "¿A dónde vamos?", a lo que sus hijas responden: "¡A la Feria de Sevilla!".

Para concluir este álbum de recuerdos, la jiennense ha subido de nuevo a su red social de las fotos instantáneas una imagen en la que aparece la familia Reyes López al completo. En esta ocasión, la fotografía no tiene un año sino dos: 5 de mayo de 2018. En ella se puede ver cómo tanto Noelia como sus dos hijas han viajado desde Sevilla hasta el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba para ver jugar a José Antonio, que hizo las veces de extremo derecho en Córdoba CF durante la temporada 2017-2018.

José Antonio Reyes, Noelia López y sus dos hijas: Noelia y Triana. Redes sociales

El 1 de junio del año pasado, José Antonio Reyes encontraba la muerte cuando viaja desde Extremadura hasta Sevilla para dar una sorpresa a su mujer, sus hijas y el resto de su familia. El futbolista conducía un Mercedes Brabus S550 cuando se salió de la autovía que conecta Sevilla con Utrera, su ciudad natal, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira.

El vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17, según los últimos informes de la Guardia Civil, al reventarse la rueda trasera izquierda por viajar, como mínimo, a 187 kilómetros por hora. En el coche viajaban, además, sus primos, Jonathan Reyes, que fallecía en el acto a la edad de 23 años, y Juan Manuel Calderón, de 22 entonces, el único superviviente. Horas después del accidente mortal, su viuda, Noelia López publicaba una conmovedora carta dedicada a su marido, las únicas palabras que ha pronunciado respecto a uno de los golpes más duros que le ha asestado la vida.

La misiva decía así: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, qué solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame, gordito, porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te amo y te amaré por siempre, papi".

Reyes, el gran amor de la vida de Noelia

José Antonio Reyes y Noelia López el día de su boda.

Según la información a la que tuvo acceso JALEOS por fuentes amigas de la pareja, fue en mayo del año 2011 cuando Noelia López conoció a José Antonio Reyes. Debido a los continuos cambios de equipo del deportista, la joven, ingeniera de caminos, decidió abandonar su profesión y centrar todas sus energías en su razón de amor.

Con él contrajo matrimonio eclesiástico el 17 de junio de 2017 en la parroquia de la Virgen de la Consolación de Utrera y juntos formaron su propia estirpe. "Reyes siempre ha sido un niño de papá, de mamá y de Utrera. Ellos crearon aquí su hogar porque, aunque lo fichase el Extremadura o quien fuera, no había distancia que estuviera lejos para él. En cuanto tenía un día libre, prefería dormir en su chalé de Utrera con su mujer y sus hijas", revelaron las citadas fuentes a este diario.

