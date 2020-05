Todos los detalles de la mansión que Alfonso Arús no consigue vender

Tres meses después de poner a la venta su casa, Alfonso Arús (58 años) no ha conseguido encontrar un comprador interesado. A mediados de febrero, el presentador sacó al mercado la impresionante mansión que posee en Sant Pere de Ribes, una lujosa localidad a solo cinco minutos de Sitges, por 2.990.000 euros a través de la inmobiliaria Lucas Fox International Properties. No obstante, a pesar de que los meses han pasado y no ha conseguido venderla, el catalán no ha decidido hacer ningún cambio en su estrategia de venta y no ha rebajado ni un solo euro el precio.

Esta gran propiedad, en la que se pueden ver algunos recuerdos de su vida personal y profesional, ha sido durante años el hogar ideal para acoger a su familia numerosa. Solo la parcela en la que se ubica la propiedad tiene 2.830 metros cuadrados, con abundante vegetación y espacio al aire libre que lo convierten en un idílico marco para la vivienda, que cuenta con una superficie de 920 metros cuadrados.

En ese sentido, el exterior es una de las zonas más llamativas. Además de un campo de fútbol, varios porches para poder disfrutar de la sombra en verano, un cobertizo con zona de juegos y un frondoso jardín, la mansión que vende Arús dispone de una gran piscina en forma de laguna que cuenta con un jacuzzi y con su propio buda.

Al lado de la pisicina se sitúa la vivienda de estilo mediterráneo que durante años ha sido el hogar de la familia del presentador, ideal para acoger a un gran número de personas gracias a sus seis habitaciones y sus seis baños. Se trata de una propiedad decorada siguiendo un aire clásico, donde abundan las tonalidades cálidas como el naranja y el marrón, y muebles de estilo antiguo.

Este diseño se puede ver a la perfección en la gran cocina de la casa, que se sitúa en la planta inferior. Es una estancia equipada con la gama La Cornue, con vigas de madera vistas en el techo, en la que gran parte del mobiliario recuerda a los que se utilizaban décadas atrás.

Junto a la cocina se encuentra el salón principal, que cuenta con su propia chimenea; una sala contigua pensada para ver la televisión; y un comedor de gran tamaño para poder acoger a todos los habitantes de la propiedad. Es en uno de estos salones donde, entre las fotografías de toda una vida y varios budas decorativos, destaca uno de los premios Ondas que ha ganado el presentador.

Alfonso Arús durante la gala de premios Ondas de 2012.

En la segunda plata de la casa que ha puesto a la venta Alfonso Arús se encuentra otro salón y las seis habitaciones, varias de ellas con sus propias salas de estar y algunas con comodidades extra como jacuzzi, pantalla home cinema, terraza con vistas a los jardínes y piscina, o su propio vestidor.

La mansión de Sant Pere de Ribes ha sido la vivienda en la que Alfonso Arús y Angie Cárdenas han formado una familia numerosa unida. A pesar de que su matrimonio ha estado marcado por la polémica y por los altibajos (en 2014 se separaron y se reconciliaron meses después), la pareja siempre se ha mostrado como un tándmen que se apoya tanto en lo personal como en lo profesional.

Juntos han tenido cuatro hijos, Tatiana, Ingrid, Hans y Artur; que han heredado la pasión de sus padres por la comunicación. Tanto es así, que tres de sus hijos trabajaron con el presentador y con Angie en el programa Arusitys Prime que se emitió a finales de 2019 en Antena 3.

Alfonso Arús lleva más de 30 años trabajando en la televisión. Se hizo conocido en la década de los 80 gracias al programas Vídeos de primera, que le llevó a ocupar puestos de relevancia en otros espacios de las principales cadenas de televisión y ha convertirse en uno de los rostro más conocidos de la pequeña pantalla en España, principalmente en Cataluña. Actualmente presenta el programa Aruser@s en la Sexta, que lleva en marcha 18 temporadas.

[Más información: 'Arusitys Prime' arrebata a Mediaset sus entrevistas más codiciadas]