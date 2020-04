Bill Gates y su mujer Melinda compran la casa más cara del condado de San Diego

A pesar de estar confinados en su casa por la crisis generada por el coronavirus, Bill (64 años) y Melinda Gates (55) continúan gestionando sus distintos proyectos y sumando nuevas incorporaciones a su ya considerable patrimonio inmobiliario. ¿La última compra? La casa más cara de San Diego en California (Estados Unidos) que han adquirido por poco más de 43 millones de dólares (39,87 millones de euros).

Esta operación de compra es la segunda más cara de todo el condado de San Diego, tal y como recogen varios medios locales. La primera también involucró a esta propiedad, cuando en 2007 fue vendida por 48,2 millones de dólares (44,69 millones de euros). Dos ventas que convierten a esta vivienda en la más cara de toda la zona.

Vista exterior de la casa que acaban de comprar Bill y Melinda Gates.

La mansión que acaba de adquirir la familia Gates es una casa situada frente al mar, obra del arquitecto y diseñador Ken Ronchetti y que terminó de construirse en 1999.

Lo cierto es que la propiedad cuenta con todos los requisitos que suele buscar el fundador de Microsoft en una vivienda: de gran tamaño para acoger a su familia, una localización que asegure su tan preciada privacidad y con todos los lujos posibles.

La vivienda tiene más de 540 metros cuadrados.

Esta propiedad de 548,12 metros cuadrados distribuidos en una sola planta está decorada siguiendo un estilo clásico en el que se entremezclan los colores tierra de las paredes con el azul intenso del mar. Detalles que le proporcionan una gran calidez a la mansión.

A Bill y Melinda Gates les encanta recibir a sus hijos y a las parejas de estos, por lo que no extraña que hayan buscado una casa lo suficientemente grande para poder acoger a toda la familia. La vivienda cuenta con seis dormitorios y cuatro baños para que puedan descasar todos los miembros y despertarse con las impresionantes vistas al océano pacífico que rodean toda la construcción.

La vivienda de Bill Gates cuenta con seis dormitorios.

Más allá de los dormitorios, la casa que acaba de comprar la familia Gates dispone de varios salones de gran amplitud, una cocina con todo el equipamiento y el auténtico protagonista de la propiedad: una impresionante terraza con cerca de 40 metros frente al mar. Esta zona del inmueble es ideal para poder disfrutar del aire libre en comidas en familia, tomar el sol o bañarse en una de las piscinas.

Además de todos estos lujos, si hay algo de lo que puedan presumir las casas que forman parte del imperio inmobiliario de Bill Gates es que están a la última en tecnología. Esta vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante, sistemas automatizados de seguridad, iluminación y control de clima, así como un sistema de entrada sin llave. Tecnología puntera a la que el fundador de Microsoft sumará sus propias creaciones y que la convertirán en la vivienda más moderna de la zona.

La terraza de la casa de Bill y Melinda Gates es ideal para disfrutar de tiempo al aire libre.

Próxima boda

La familia Gates está de enhorabuena después de que su hija Jennifer Gates anunciara que se había prometido con Nayel Nassar (28). "Eres uno entre un millón", escribió la hija del fundador de Microsoft a través de una publicación en sus redes sociales.

"Caí rendida el pasado fin de semana, cuando me sorprendiste en el lugar más significativo de una de nuestras muchas pasiones compartidas", explicó la joven junto a una fotografía donde se les podía ver frente a un paraje nevado. "No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces", añadió.

Una buena nueva que también compartió orgulloso el propio Nassar junto a varias instantáneas de la pareja: "¡Dijo que sí! Me siento el hombre más afortunado y feliz del mundo. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado y mucho más. No puedo esperar a seguir creciendo juntos en este viaje llamado vida, y ya no me puedo imaginar la mía sin la tuya. Te quiero más de lo que puedes imaginar y te agradezco que hagas que cada día sea como un sueño para mí. ¡De aquí a la eternidad!".

Jennifer y Bill Gates en una competición de hípica. Gtres

Jennifer Gates y Nayel Nassar mantienen una relación desde hace años. El joven egipcio también proviene de una buena familia y tras pasar su infancia en Kuwait, donde sus padres estuvieron trabajando durante muchos años, se trasladó a California (Estados Unidos) en 2009 para estudiar Administración y Economía en La Universidad de Standford (la misma en la que se graduó la hija de Bill Gates).

[Más información: Así es la lujosa vida de la hija de Bill Gates]